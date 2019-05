Los 'Campeones' asturianos

Los colegios de educación especial de Castiello, en Gijón, y el Latores, de Oviedo, disputaron la vuelta de un partido de baloncesto amistoso en el Palacio de Deportes de La Guía. Los clubes que les han estado entrenando desde septiembre son el gijonés Fodeba y el ovetense Art-chivo, respectivamente.

La iniciativa corrió a cargo de la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del Latores a principios de curso. Propusieron a la dirección del colegio entrenar a un nivel mayor del que lo hacían en las clases extraescolares. Para ello contactaron con el club Art-chivo que se mostró dispuesto. A partir de ahí, hablaron con el colegio de Castiello, que fichó al Fodeba, y el mes pasado disputaron su primer partido. «Estaban muy ilusionados. No supimos el resultado del primer encuentro ni de este, pues todos nos sentimos ganadores. Es una lección no sólo por la deportividad y la convivencia que muestran, sino porque no ven a los rivales como tal, después de los partidos se quedan jugando todos juntos», resaltó el entrenador del Latores y director del club Art-chivo, Albano Fernández del Castillo.

00:45 Vídeo. Encuentro amistoso en la cancha entre los estudiantes de Castiello y el Latores

Por su parte, la directora del colegio de Castiello, Consuelo Barbado, considera que «es muy necesario que realicen actividades normales, no tratarles de forma especial y aisladada. Trabajamos para que puedan llevar una vida lo más normalizada posible». Además, dijo, «el próximo año seguiremos con esta actividad y esperemos que con el tiempo creemos torneos con más equipos».