«La elegancia y la sofisticación no están reñidas con la sidra» Noelia Pañeda, en el Muelle. / CAROLINA SANTOS Noelia Pañeda Diseñadora del cartel de la Fiesta de la Sidra Natural de este año«Vivimos en una región maravillosa que ofrece oportunidades. Pero hay que formarse y trabajar mucho» EVA FANJUL GIJÓN. Miércoles, 17 julio 2019, 04:09

La diseñadora gráfica Noelia Pañeda (Gijón, 1973) estudió Bellas Artes en Salamanca y Escenografía en Barcelona. Emprendedora y creativa, Pañeda lleva décadas encargándose de la imagen de diferentes proyectos empresariales y culturales desde su estudio Pasajero 37. El último encargo ha sido elaborar el cartel de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, que ha renovado con un diseño en negro y oro.

-¿Qué fue lo primero que se le ocurrió plasmar en el cartel?

-Me pareció todo un reto. Primero pensé en hacer algo relacionado con la parte festiva de la sidra, pero luego decidí hacer algo diferente y sofisticar la imagen, porque ese fue realmente el encargo que se me hizo.

-¿Le preocupó en algún momento cómo se acogería ese cambio?

-La verdad es que no. Yo trabajo para mí. Me explico. Hago lo que a mí me gustaría ver, es una norma. Lo primero que pensé fue en el vaso de sidra, que es un símbolo icónico de la fiesta y en cómo me gustaría verlo a mí, qué cartel me gustaría ver... Y lo hice. Porque luego el diseño se graba en el vaso conmemorativo de la edición.

-¿Se hará en asturiano?

-Sí, hay las dos versiones, en castellano y en asturiano.

-¿Cómo planteó el diseño?

-Creo que la elegancia y la sofisticación no están para nada reñidas con el ámbito de la sidra. De hecho, ahora se hace mucho hincapié con la sidra de selección y se cuida mucho la etiqueta. Por eso, quería mostrar ese otro lado de la sidra que es más sofisticado.

-¿De ahí su apuesta por la simetría y el predominio de la línea?

-Lo de la simetría viene de mi parte de pintora, de esa búsqueda del equilibrio que creo es una constante en mi trabajo. También me inspiró mi pasión por la botánica y la naturaleza. Es un diseño flexible, que pretende ser fresco y adaptable a cualquier aplicación.

-El etiquetaje de la sidra, como el del vino, ¿plantea un nuevo campo para el diseño?

-Por supuesto, es miel sobre hojuelas, hay todo un mundo pero hay que trabajar mucho.

-¿A qué se refiere?

-A que vivimos en una región maravillosa, que ofrece oportunidades pero en la que hay que trabajar mucho. Hay que echar horas, quejarse no sirve de nada. Así que hay que seguir formándose, estudiar mucho, ser muy constante y muy firme en tus convicciones.