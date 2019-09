Elogio a las «grandes incomprendidas» José Simal y Adrián Ausín, con ejemplares del libro, entre las 'Sombras de luz', de Fernando Alba. / JUAN CARLOS TUERO 'Gijón escultural', editado por el Ateneo Jovellanos, cuenta la historia e intrahistoria de las 36 esculturas que jalonan calles, plazas y parques | Adrián Ausín y José Simal dibujan el mapa del arte abstracto en las calles de Gijón O. ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 9 septiembre 2019, 02:26

'El cauce', de Joaquín Vaquero Turcios, fue ubicado en un lugar diferente al convenido. El 'Elogio del Horizonte' está donde está gracias a un programa de radio donde Chillida revelaba la búsqueda de un cerro sobre el mar. 'Génesis' esconde la infancia de Camín. 'Nordeste' supuso un disgusto para su autor, Vaquero Turcios, por el pedestal elegido. Fernando Alba tardó años en fotografiarse junto a las nunca inauguradas 'Sombras de luz'. La flamante última Medalla de Plata de Asturias, María Jesús Rodríguez, dejó su huella hace casi veinte años en la plaza de Europa, con 'En la memoria'. La frente de una niña africana cargando leña está en el germen de la 'Torre de la Memoria' de Francisco Fresno. Los restos del desayuno, metáfora del tiempo ya pasado, conforman el 'Cantu los díes fuxíos' de Adolfo Manzano. Son solo unos pocos ejemplos de la intrahistoria de uno de los patrimonios más importantes y a la vez olvidados de Gijón: sus esculturas, el arte abstracto que jalona los espacios públicos de la ciudad, sus parques, plazas y paseos, sus entradas. 36 obras de arte, en mayúsculas no solo por sus dimensiones, que nunca habían sido «aunadas, presentadas y explicadas». Algo a lo que ha puesto fin Adrián Ausín, periodista, subjefe del área de Local en EL COMERCIO. Y lo ha hecho de la mano del Ateneo Jovellanos, que ha editado este 'Gijón escultural. Una apuesta singular por el arte abstracto en los espacios públicos', financiado por el Ayuntamiento de Gijón. Los textos de Ausín están acompañados de las imágenes de otro compañero de esta casa, el responsable del área de Fotografía, José Simal Ordás. Con dos broches: el diseño de Raquel García Coya y la fantástica ilustración de la portada de Gaspar Meana, una auténtica obra de arte para introducir a otras 36.

Todos, encabezados por Ausín, han logrado poner en valor lo que quizás Gijón no ha sabido durante tanto tiempo, pese a ser una ciudad «pionera en España en la incorporación de la escultura dentro de los plantes estratégicos de regeneración urbana». Lo dice quien mejor lo sabe, María Soledad Álvarez Martínez, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y que escribe la introducción de este libro. Una apuesta que se llevó a cabo, principalmente, entre 1990 y 2010, con Vicente Álvarez Areces como principal impulsor, con una comisión que eligió a los mejores entre los mejores para dar vida a todos los barrios de la ciudad, convirtiendo al fin a Gijón en un ejemplo sin parangón en todo el país.

Habla Ausín de flechazo. O, por contra, de ese otro cariño que llega con el roce. De embrujo. De empatía. Cualquiera diría que habla de la mujer que le ha contagiado el amor por el arte. Pero no. Habla de las esculturas sobre las que ha escrito. Aquellas en las que empezó a fijarse como buen paseante que es. Aquellas sobre las que ya escribió una serie de artículos entre 2004 y 2005 en estas páginas de EL COMERCIO, génesis al fin de este trabajo, que tuvo cierta continuación el año pasado, con un ciclo de conferencias del Ateneo Jovellanos. El tema estaba llamado a convertirse en libro, y así ha sido.

«Cada gijonés tiene un conocimiento parcial, conoce las de su barrio y de los lugares por los que pasea, pero no puede ser consciente de la apuesta que hizo Gijón por este patrimonio en cierto modo olvidado, no suficientemente rentabilizado y atendido». Un patrimonio difícil de entender en algunos casos, ya que el arte abstracto «es 'multiinterpretable'». De hecho, dice Ausín, estas 36 obras son las «grandes incomprendidas». De ahí que no busque él opinar, ni de lejos, aunque evidentemente tiene sus preferencias y acaba confesándolas. Quiere, transmisor de la realidad, dar datos «objetivos» de cada una de ellas, así como la explicación que cada autor (o sus familiares, en los casos en que los creadores ya han fallecido) da de su obra, de lo que le inspiró, de lo que quiso reflejar. Todo ello, jalonado de anécdotas que no buscan sino «crear una complicidad» del lector con la obra.

Complicidad que en gran medida los gijoneses han logrado con esculturas que en sus inicios no fueron ni mucho menos queridas. Tan dados a opinar, con «ese carácter playu y verbo fácil», Gijón denostó muchas de las obras. No quiso 'La madre del emigrante', ni el 'Elogio' ni las 'Sombras de luz'. Las rebautizó con motes no siempre cariñosos. 'El water de King Kong', 'les chapones', 'la Lloca'. Y eso que, dice Adrián Ausín, no molestan los motes, precisamente, a los artistas. Consideran, por contra, «que puede ser un elemento de aproximación de la pieza al espectador». Siempre, eso sí, «que detrás del mote haya un afecto». Lo hay ahora, sin ninguna duda, pero no lo hubo al inicio. El rechazo al 'Elogio' forma parte ya de la historia de Gijón. En la inauguración de 'La Madre de Emigrante' los medios llegaron a titular 'Lo que a nadie gusta'. Pero es que 'Sombras de luz' ni siquiera fue inaugurada.

Algunas no entendidas. Y otras desconocidas. Lo que busca este publicación es paliar ambas cosas. Lo logra en buena parte gracias a la imágenes de José Simal. Partiendo siempre de los textos de Ausín, el fotógrafo se acercó a las obras sin olvidar la idea inicial de cada artista. Buscando siempre la luz perfecta, el momento idóneo, el barco en el horizonte, el paisano paseando bajo el 'Elogio', las aves posadas en 'Copulaciones', no dudó en subir al cerro de Santa Catalina al amanecer para conseguir la imagen deseada. O en ir hasta cuatro veces el parque de las Madres de la Plaza de Mayo para quedar satisfecho. Confiesa Simal que han quedado en el cajón «fotos más artísticas», quizás más originales, planos menos vistos, pero «al tener que elegir una sola imagen de cada escultura había que elegir la que mejor enseñara la obra». Con una sola 'licencia', la imagen nocturna de 'Sombras de luz'.

Luchar contra el abandono

Pero Ausín no se queda en mostrar lo que hay. Si hay algo que le mueve no es solo dar a conocer estas 36 obras, 36 historias con nombre propio, con pasado y presente, sino reivindicar su valor. Quien comparte trabajo periodístico con él sabe de su afán por denunciar las continuas pintadas y actos vandálicos que sufren las esculturas de los espacios públicos de Gijón. Sabe de su indignación por el escaso mantenimiento de estas 36 «incomprendidas». No tiene reparo en confesarlo. Sufren de «abandono». No oculta el malestar. Hay un ejemplo flagrante, «el más dañino»: las dos obras que se encuentran almacenadas en el Jardín Botánico desde el año 2006. 'Viomvo', de Fernando Sinaga, y 'Eráse una vez un árbol', de Carmen Cantón, fueron trasladadas desde el parque de Los Pericones porque estaban sufriendo actos vandálicos. Lejos de ser una solución, aquello supuso el olvido. Han sufrido daños por la falta de mantenimiento y están desatendidas. «Están que dan pena».

No son las úncias. 'Monumento a la paz mundial', de Manuel Arenas, ha sido «machacada a pintadas». A 'Cantu los díes fuxíos' «le falta un plato desde hace más de diez años». Los daños en el 'Elogio' son de sobra conocidos. Las 'chaponas' sufren de una oxidación que según el propio autor requiere un «tratamiento urgente». Frente a eso, «solo se actúa a golpe de noticia en el periódico». Por eso, Adrián Ausín reclama una campaña de concienciación, un plan educativo que incluya la visita de artistas, empleados de Emulsa y policías locales a los colegios, para que expliquen «el valor de las obras, lo que cuesta eliminar una pintada y cuál es la normativa»; una mayor protección de algunas, con la instalación de cámaras de videovigilancia, y el endurecimiento de los castigos: «Si pinto 'Las Meninas' iré por lo menos a la cárcel. Si lo haces en el 'Elogio' te vas a casa tan tranquilo. A esa gente hay que ponerla a trabajar limpiando lo que han hecho».