El 'Elogio del horizonte', objeto de nuevos actos vandálicos Aspecto que presentaba ayer el monumento con las pintadas en color rojo sobre su base. / PAULA SALA Cultura asegura que trabaja con la Fundación Chillida y la Escuela de Restauración de Avilés para testar nuevos productos de limpieza M. MORO Lunes, 25 febrero 2019, 03:53

El 'Elogio del horizonte' ha vuelto a ser objeto de actos vandálicos. La emblemática creación de Eduardo Chillida ha vuelto a ser agredida en las últimas semanas con varias pintadas de color rojo con lemas de contenido político que se pueden ver en la base de la escultura. En concreto, las pintadas reclaman la puesta en libertad por enfermedad de Manuel Arango Riego, preso del GRAPO y vinculado al PCE (r) que permanece en la cárcel de Herrera de la Mancha.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, aseguró ayer que no se ha actuado todavía en el monumento para no interferir en los estudios del proyecto InnovaConcrete, promovido por la Universidad de Cádiz y financiado por la UE con 6,89 millones de euros para siete esculturas de hormigón de España, Italia, Polonia y Lituania. Un ambicioso proyecto de restauración que durará tres años y que, si bien no modificará su aspecto exterior, con desconchones por el paso del tiempo que acaso se mantengan, sí supondrá un completo saneamiento que evitará su deterioro en el futuro.

Según explicó López Moro, debido a las circunstancias derivadas de este proyecto, «Emulsa no puede limpiar las pintadas como se venía haciendo hasta ahora». La edil indicó que, tras la aparición de estas nuevas pintadas, su concejalía ha estado trabajando en coordinación con la Fundación Chillida y la Escuela de Restauración de Avilés. «No solo depende de nosotros el adecentamiento de la escultura. No podemos utilizar cualquier producto y ahora hay que testar con varios materiales que estamos esperando», apuntó.

El presidente de Emulsa, Esteban Aparicio, confirmó que todo lo relacionado con la limpieza del 'Elogio' «lo lleva Cultura, porque el monumento está pendiente de una restauración integral».

La anterior ocasión en que el 'Elogio' fue víctima de esta epidemia que daña el arte urbano fue hace poco menos de un año. En abril de 2018. Dos breves textos reivindicativos aparecieron en la base de la escultura, uno en cada uno de sus enormes pies de hormigón. Ambos escritos con pintura negra. Ambos sin firma. «Cárcel=tortura» y «presxs en fuelga de fame» rezaban los mensajes.