TVE emitirá el documental sobre el fondo marino gijonés Domingo, 10 marzo 2019, 05:13

La EMA ha firmado un contrato con Radio Televisión Española para la emisión del documental 'Los vecinos del mar', que muestra la riqueza biológica del fondo marino gijonés. La cinta, cuyo autor es el realizador corverano Álex Galán, fue presentada el pasado noviembre en la Escuela de Comercio y muestra el indudable atractivo submarino que hasta ahora no había sido publicitado. El documental fue do rodado entre septiembre y octubre a 80 metros de San Lorenzo, el cerro de Santa Catalina, el cabo de La Providencia y el entorno del 'Castillo de Salas'. El contrato tiene un periodo de dos años a partir del próximo mes de mayo. Durante 24 meses, TVE podrá hacer un número ilimitado de pases del documental a través de cualquiera de sus canales. Los derechos de emisión serán exclusivos para el ente público y la difusión no tendrá coste económico para la EMA, que resalta la magnífica oportunidad para hacer promoción turística de la ciudad.