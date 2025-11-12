Emocionado homenaje a los artífices del hospital H144 a los cinco años de su apertura en Gijón «Fue una experiencia que nos marcará para toda la vida», afirma quien fue su director asistencial, Rafa Blanco. Una placa conmemorativa recuerda a profesionales y pacientes en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro, donde 334 enfermos fueron atendidos entre noviembre de 2020 y marzo de 2021

Foto de familia de los asistentes al acto de reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales implicados en el hospital provisional H144, instalado en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro de Gijón durante la pandemia de la covid-19. Desde hoy, una placa recuerda al personal que lo hizo posible y a los 334 pacientes que fueron atendidos en él.

Laura Mayordomo Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

Tal día como hoy, hace cinco años, ingresaba el primero de los 334 pacientes que fueron atendidos en el hospital provisional H144, el que se montó en apenas siete días en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro de Gijón para hacer frente a la crisis sanitaria que supuso la pandemia de la covid-19. Loreto Montes y Leticia Acero, enfermeras, estaban allí ese día. Habían iniciado su turno a las ocho de la mañana. «Ese día había sido un poco a modo de presentación, de ver cómo funcionaba el espacio y cómo estaba distribuido, de organizarnos entre nosotros... El paciente entró a las siete de la tarde, así que ya quedó para los compañeros del turno de noche».

De ese paciente del que el tiempo transcurrido ha diluido de su memoria rostro y datos («me parece que se llamaba Benito y que venía de Arriondas») y de los 333 que llegaron después, todos ellos de edad avanzada (la media era 83 años), quedará recuerdo para siempre en Gijón. A ellos se hace referencia en una placa ubicada en la entrada del pabellón central, descubierta hoy («un día para recordar y agradecer»), en la que también se reconoce al personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de la Consejería de Salud y de la Cámara de Comercio de Gijón «que, con entrega y compromiso con la sanidad pública, pusieron en marcha y prestaron sus servicios en el hospital temporal denominado H144».

Una emocionada Concepción Saavedra, entonces gerente del Sespa, y hoy consejera de Salud, se reconoció «orgullosa de nuestros profesionales y de la sociedad asturiana» por su respuesta ante «la mayor crisis sanitaria de nuestra historia». Sin duda, el hospital provisional que se instaló en el recinto ferial para dar soporte a toda la red hospitalaria asturiana «debe ser un motivo de orgullo para todos», refrendó el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño: «El H144 fue capaz de sacar lo mejor de nosotros mismos».

«Todos los profesionales que estuvimos implicados desde el principio, seguimos viéndonos y tenemos la sensación de que fue una experiencia que nos marcará para toda la vida desde el punto de vista profesional y personal», comentaba Rafa Castro, quien fue director asistencial del hospital provisional.

Instalado durante la primera ola de la pandemia, se desmontó a los dos meses, en junio de 2020, sin haber llegado a entrar en funcionamiento. Ángela Carneado y Ángeles Pena fueron dos de las TCAE que contribuyeron a ese primer montaje del H144: «Colocando camas, armarios, ropa, mobiliario...». Pese a la dureza de lo que se estaba viviendo y lo «asustados que estábamos, veníamos con mucha ilusión a trabajar. Éramos un grupo muy majo y nos organizamos muy bien».

Montado en siete días

Fue con la segunda ola de la pandemia, que golpeó con fuerza a la región, cuando hubo que montar el hospital temporal nuevamente. Se hizo en siete días. En esa segunda etapa, el dispositivo estuvo operativo entre el 12 de noviembre de 2020 y el 5 de marzo de 2021. «Me acuerdo del último alta, era una señora mayor que salió en silla de ruedas. Fue un momento de felicidad desbordante», rememora Manuel Vallina-Victorero, jefe de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, uno de los médicos voluntarios que reforzó el dispositivo. «Se trabajó muchísimo, pero se trabajó muy bien», comentaba a las puertas de un pabellón central en el que reconoce que no ha sido capaz de volver a entrar en estos cinco años. «Fueron meses duros. Duros porque falleció gente, pero también mucha otra salió adelante», pone en la balanza. La experiencia «nos ha dado herramientas para actuar con más prontitud y poder dar solución a otras situaciones de emergencia que puedan sobrevenir», valora.

Cuando Jesús Menéndez, arquitecto de la Consejería de Salud, y su equipo comenzaron a dar forma al H144 (al que se dio ese nombre porque contaba con 144 camas) tuvieron presente que «había que dignificar» el lugar que lo iba acoger. «Pese a ser un sitio abierto que no podíamos cerrar en habitaciones individualizadas, una de las cosas que queríamos conseguir era que para los pacientes fuera un sitio acogedor, un sitio que lograran hacer suyo». Se consiguió con detalles tan aparentemente nimios como la iluminación, «que no hubiera una luz continua para todos sino que los pacientes pudieran encender y apagar su luz».

Paseos al sol

Pero si por algo destacó el H144 fue porque, también desde el principio, se contó con un plan de humanización. «Tuvimos tiempo para hacerlo y eso nos permitió hacer muchas cosas. Una muy importante, y creo que fuimos el único hospital del mundo que lo hacíamos, fue tener una zona de paseos, a la que si las condiciones climatológicas y la situación clínica del paciente lo permitían, podían salir a pasear un rato al sol», destaca Paloma Pérez Quesada, que fue directora de Enfermería del H144. Además, se facilitaba la comunicación entre los pacientes y sus familiares mediante videollamadas con una tablet y se habilitó un espacio, en el propio pabellón, en el que las familias de los pacientes a los que quedaba poco de vida podían despedirse de ellos en persona.

El H144 acabaría recibiendo premios y reconocimientos. «A los pocos meses, la Organización Mundial de la Salud elaboró un documento sobre recomendaciones para este tipo de hospitales temporales que básicamente calcaba lo que nosotros habíamos hecho», destacó Rafa Castro. Pero si con algo se queda él es con «el trabajo del equipo». Un equipo multidisciplinar («éramos médicos, enfermeros, TCAEs, auxiliares administrativos, informáticos, personal de limpieza, de seguridad... varios cientos de personas») integrado en «una estructura transversal» en la que «nos escuchábamos unos a otros porque entre todos estábamos construyendo algo desde cero».