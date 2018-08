«Cuando empecé era muy tímida y no me gustaba que me oyera nadie» Corripio ha ganado las últimas nueve ediciones del concurso. / C. SANTOS Lorena Corripio, campeona del Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO «La tonada pasa por un buen momento gracias a las escuelas y la televisión, que la promociona. Hay crías muy buenas; ellas van a ser el futuro» IVÁN OTERO GIJÓN. Jueves, 9 agosto 2018, 00:46

Ha ganado las últimas nueve ediciones del concurso de tonada de EL COMERCIO en Gijón. Lorena Corripio (Carrandi, Colunga, 1980) es un referente para compañeros y público. El domingo, a mediodía en la plaza Mayor, recogerá su premio. Dice que, por falta de tiempo, ensaya «hasta en el coche» porque siempre ve algo en lo que puede mejorar.

-¿Cómo empezó en la tonada?

-Con muchos nervios e ilusión gracias a Ismael Tomás, un gran cantante que me animó y con el que comencé a ensayar y a ir a clase. A participar en concursos empecé ese mismo año, en 2003. Fue en primavera, con veintidós años, en el concejo de Amieva, en el apartado de aficionados de un certamen. Lo gané y a partir de ahí seguí participando. Empecé un poco medio en broma, pero al final, después de quince años, aquí sigo.

-¿Cómo descubrió su pasión por la canción asturiana?

-Afición ya la había en casa. Mi abuelo materno siempre cantaba asturianadas y siempre lo viví. No era una cosa desconocida para mí. Cantaba bastante bien para no dedicarse a ello. Además, él me traía a ver el concurso de EL COMERCIO cuando era cría. Luego decidí dedicarme a cantar cuando conocí a Ismael. Porque era muy tímida y no cantaba delante de nadie ni me gustaba que me oyera nadie. Tenía que estar sola, cerrada en una habitación. Y ahí cantaba hasta que sentía que llegaba alguien. Gracias a Ismael empecé medio en serio medio en broma y mira ahora.

-Se puede decir que cuenta sus participaciones por victorias.

-Estoy en un buen momento. La verdad es que este año de ocho o nueve concursos gané seis. Se ve que lo que hago gusta y ahí está la recompensa: ese es el premio al esfuerzo y a las horas de ensayo que le dedicas a lo que no deja de ser una afición.

-¿Hay que ensayar mucho?

-Sí, hay que dedicarle mucho tiempo. Tiempo que muchas veces ni lo tienes porque entre el trabajo y demás lo sacas de donde no hay. Pero siempre hay que dedicarle algo. Al principio, muchas horas. Hay que escuchar canciones, cantar, cantar y cantar, además de mejorar e ir cogiendo un poco de voz porque cuando empiezas da para lo que da. Y controlar los nervios. Yo ensayo cuando puedo porque ahora tengo poquísimo tiempo. Cuando empecé, había algunas veces que me iba a la cama con los auriculares y escuchaba canciones por las noches porque por el día, al estar estudiando, no podía. Sacaba algo de tiempo alguna tarde para ensayar con Ismael. Entonces, como tenemos también nuestros trabajos, cuando tienes un ratín, a cantar. Ahora lo hago incluso en el coche.

-¿Cómo ve a la cantera?

-Creo que estamos en un buen momento. Probablemente, gracias a las escuelas y a la televisión, pues, desde que se emite, la tonada se promociona más y llega a todas las casas. Hay muchos críos y crías, sobre todo crías. La generación futura va a ser más de mujeres, pero también está saliendo algún niño y, de momento, con muy buen nivel.

-¿Qué consejo daría a quienes empiezan?

-Que si cantas sea porque te guste. Lo forzado nunca puede salir del todo bien. Escuchar y ensayar mucho y elegir un repertorio adecuado a la voz. Cuando eres crío hay que cuidarla mucho y seleccionar canciones sencillas para no forzarla.