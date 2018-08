«Cuando empezamos con la gimnasia no teníamos ni máquinas» José Iván Díez Cortina. / CAROLINA SANTOS De su vida dedicada a la gimnasia destaca los tres meses que entrenó a una mexicana de 5 años que sería campeona en su país José Iván Díez Premio Trayectoria Deportiva 2018 CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Sábado, 25 agosto 2018, 03:14

José Iván Díez (Gijón, 1937) ha dedicado su vida a la gimnasia. Autodidacta, se convirtió en el primer entrenador del Grupo Covadonga de la disciplina y el que impulsó la creación de un equipo femenino. También fue juez nacional e internacional y creó el Club de Gimnasia Municipal.

-¿Cómo comenzó en el mundo de la gimnasia?

-Yo era un chico alfenique. Muy delgado. Mi padre me llevó al único gimnasio que había por aquel entonces en Gijón: La Muralla. Vi a un chico haciendo gimnasia y me llamó mucho la atención. Junto a cuatro chavales, empecé a practicar los ejercicios básicos. No teníamos nada, ni máquinas ni barras.

«En el primer campeonato nos miraron como a marcianos. Hicimos lo que pudimos con los medios que teníamos»

-¿Y qué hicieron?

-Coincidí con el presidente de la Federación Asturleonesa de Gimnasia, Cándido Figar, quien nos facilitó maquinaria para poder entrenar. Practicamos mucho y conseguimos presentarnos al Campeonato de Zaragoza en 1960.

-¿Cómo fue la experiencia?

-Cuando acabamos la exhibición nos miraron como si fuésemos marcianos. Nosotros creíamos que lo habíamos hecho muy bien, pero solo éramos unos críos que hicieron lo que pudieron con los escasos medios que tenían.

-Pero no se rindieron...

-No. El año siguiente nos presentamos al Campeonato de Madrid. Allí ya fue todo mejor.

-¿Cómo fue su llegada al Grupo Covadonga?

-Antes pasamos por la sede de la calle El Molino, por el Continental, el Chas e incluso la Universidad Laboral y la Feria de Muestras. Ahí decidí que lo que más me gustaba era enseñar. Y me convertí en el primer entrenador de gimnasia en la recién estrenada sede de Las Mestas, primero con un equipo infantil y otro de adultos.

-También consiguió implantar la gimnasia femenina.

-Sí. Se fue el equipo generando poco a poco, cada vez más padres traían a sus hijas a practicar gimnasia y más mujeres se interesaban. El principal problema fue que no teníamos material para ellas. Al principio hacían los equilibrios en las barras de la cancha de baloncesto.

-¿Tiene algún recuerdo especial de su etapa en el Grupo?

-Tuve la oportunidad de entrenar a una niña mexicana de cinco años durante tres meses. Me contaron que se proclamó campeona en su categoría en México. Querían que me fuese a trabajar allí, pero me quería dedicar al Grupo en cuerpo y alma. En 1977 me fui y fue uno de los peores momentos de mi vida. Lo pasé fatal.

-¿Qué hizo fuera?

-Creé el Club de Gimnasia Municipal y fui profesor allí. Llegué a tener 300 alumnos. También fui juez durante muchos años y me convertí en el primero asturiano internacional de la disciplina.

-¿Qué significa para usted este premio?

-Me sorprendió. Me hizo mucha ilusión, sobre todo la conversación telefónica que mantuve con Antonio Corripio en la que me lo contó.