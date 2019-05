La empresa de ayuda a domicilio denuncia a la Fundación de Servicios Sociales I. V. GIJÓN. Viernes, 17 mayo 2019, 02:11

Aralia, la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, ha presentado una denuncia por falsedad documental contra la Fundación de Servicios Sociales que fuentes municipales interpretan como «una táctica dilatoria» para retrasar los procesos iniciados contra ella por algunas trabajadoras por incumplimiento de sus obligaciones en materia laboral. El contrato suscrito el año pasado entre el Ayuntamiento y Aralia contemplaba como una de las cláusulas de obligado cumplimiento el abono a sus trabajadoras de un plus semestral de 600 euros si no se superaba un determinado número de quejas contra ellas por parte de los usuarios del servicio. En las certificaciones emitidas al respecto por la Fundación de Servicios Sociales se indica que no se ha alcanzado ese número, pero la empresa acusa al organismo municipal de no haber incluido tres quejas. El Consistorio argumenta que su informe abarca del 1 de julio al 31 de diciembre y dos de las quejas mencionadas por Aralia son posteriores. La tercera, «ni siquiera es una queja».