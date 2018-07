La empresa de Vivienda será más rígida al aplicar las bases de las ayudas al alquiler

«Las bases de las ayudas municipales al alquiler dicen que quienes cumplan los requisitos para acceder a las del Principado deben hacerlo. Hasta ahora no hemos sido muy exigentes, pero a lo mejor debemos empezar a serlo». La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, atribuyó parte de la alta demanda de estas ayudas a que muchos gijoneses «optan por las que da Emvisa antes que por las del Principado, porque nosotros las pagamos mes a mes y no cada seis meses». Esto supone que «parte de los fondos que podrían ser solicitados por vecinos de Gijón redundan en otros municipios que no tienen ayudas propias».

Illán dio estas explicaciones durante el debate de una iniciativa de IU, que salió adelante con el respaldo de PSOE, Xixón Sí Puede y PP, para incrementar la dotación de fondos para este programa de ayudas, que en junio ya tenía comprometidos casi por completo los cuatro millones de euros de su presupuesto, lo que impide atender nuevas solicitudes. El portavoz de IU, Aurelio Martín, habló de falta de previsión, por haber modificado el año pasado las bases del programa sin tener en cuenta que eso conllevaría un gasto adicional que no fue presupuestado.

Por otra parte, el equipo de gobierno avanzó el calendario de contratación y la fecha prevista de entrega de varias inversiones pendientes. La construcción de la escuela infantil de Contrueces se adjudicará en noviembre, con la intención de que esté acabada en agosto de 2019. La reforma de la pista de La Algodonera se adjudicará en diciembre y habrá concluido «en el primer cuatrimestre» del próximo año. Y la cubierta de la pista de Cimavilla estará lista «el próximo verano».

En el Pleno intervino una representante de los clubes de lectura de La Calzada para reclamar las obras de reforma aprobadas en los presupuestos participativos. La Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo pidió apoyo al centro de empleo Apta. Y Xega, un programa de asistencia a jóvenes y menores homosexuales y transexuales.