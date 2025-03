El empresario Pablo Jove, candidato a presidir el Grupo

E. FANJUL GIJÓN. Viernes, 24 de enero 2020, 16:15 Comenta Compartir

La maquinaria electoral ya está en marcha en el Grupo Cultura Covadonga. El empresario gijonés Pablo Jove registró ayer su candidatura a la presidencia de la entidad. Su objetivo es «ofrecer una alternativa a la actual gestión», aseguró. Sobre todo, en lo que concierne al personal con un proyecto «que da más importancia y estabilidad a los trabajadores», destacó.

Pablo Jove, de 45 años, lleva «38 años siendo socio del Grupo». A través de su empresa de servicios deportivos Extrem, estuvo vinculado profesionalmente al club durante doce años, hasta que fue cesado en septiembre de 2018. Este hecho «no tiene nada que ver con mi candidatura, no me mueve el revanchismo, sino mejorar en lo posible el Grupo», advierte. Los cambios que plantea «no son tanto deportivos como de gestión». Entre ellos, «que no se vote en las asambleas a mano alzada, es decimonónico y marca a la gente», asegura.

Trámite del presidente

Para poder formalizar su candidatura, Antonio Corripio, actual presidente, dimitió ayer del cargo. Un cese, que, según confirmó, lleva a cabo «en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 de los vigentes estatutos sociales». El siguiente paso de los aspirantes será ahora recoger los documentos para registrar los 300 avales de socios que son necesarios para presentarse a las elecciones y que deben entregar el viernes 1 de febrero.