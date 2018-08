Una de las empresas del caso puja por las farolas en Oviedo Sábado, 11 agosto 2018, 03:13

Las alusiones a posibles amaños de contratos en el Ayuntamiento de Oviedo en favor de Alumbrados Viarios S. A. (Aluvisa), que no está en la causa, es constante por parte de los implicados en la trama. Aluvisa, actual concesionaria de la red semafórica y control del tráfico, concurre en estos momentos y junto a otras siete mercantiles, a la adjudicación de la sustitución de las farolas isabelinas por un precio de salida de 400.000 euros. Aun con todo, no es la mejor posicionada tras la apertura de los sobres económicos, Goyastur se ofrece por 268.00 euros y la avilesina Electricidad y Electrónica Martín A. G. por un importe similar 268.470; aunque ambas ofertas parecen bajas temerarias. Aluvisa colocó el precio en 382.186 euros, también inferior a Urbalux, Eiffage Energía, Imesapi, Eulen y Equipamientos de Señalización y Control, todas ellas en un rango de precios de los 300.000 a los 400.000 de la licitación, que no ha finalizado y está por llegar a junta de gobierno. Se entiende, asimismo, que la anunciada fiscalización y control de los contratos del área de Seguridad Ciudadana se extiende al de alumbrado, dependiente de Infraestructuras.