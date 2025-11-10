Emulsa pide la colaboración de los gijoneses para aumentar el reciclaje de residuos y «evitar sanciones europeas» La Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano lanza una nueva campaña de publicidad tras constatar un leve descenso en la separación de basuras orgánicas en Gijón

Laura Fonseca Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Nueva campaña de reciclaje de residuos. Gijón tiene aún que mejorar el porcentaje de basura que separa de la orgánica. El Ayuntamiento gijonés ha constatado un leve descenso en el volumen de residuos reciclados de la materia orgánica y de ahí que haya decidido pedir la colaboración de los gijoneses para aumentar las tasas de reciclaje y «evitar sanciones europeas». Desde 2018, la separación de la fracción orgánica es obligatoria en Gijón y, pese a los avances, indica Emulsa, «la ciudad debe continuar mejorando: en los tres primeros trimestres de 2025 se recogieron 3.375 toneladas de materia orgánica, un 3% menos que en el mismo periodo de 2024, y la tasa de separación para el reciclaje se mantiene en el 35%, lejos del 55% exigido por la Unión Europea para 2025».

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) acaba de anunciar la puesta en marcha durante noviembre una nueva campaña de publicidad en los principales medios de comunicación locales, entre ellos, EL COMERCIO, para seguir impulsando la correcta separación de los residuos orgánicos en la ciudad. La iniciativa está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos NextGeneration, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con un presupuesto de 24.000 euros.

Esta acción de comunicación da continuidad a la campaña informativa y de sensibilización realizada el pasado verano, centrada en la atención directa y el asesoramiento a la ciudadanía, al comercio y a la hostelería. Aquel despliegue incluyó más de 1.100 visitas a 700 establecimientos hosteleros, 1.900 atenciones individualizadas en puntos informativos situados en La Calzada, El Llano y el centro de Gijón, 5 charlas en asociaciones vecinales y 13 visitas a grandes generadores de residuos orgánicos. En total, un esfuerzo de información orientado a recordar la obligatoriedad de la separación en origen, reducir impropios en el contenedor marrón y mejorar las tasas de reciclaje en el municipio.

Hace un año Emulsa desarrolló otra campaña de publicidad en medios locales para explicar a la ciudadanía la obligatoriedad legal y el compromiso medioambiental de la separación de los residuos orgánicos, los que mayoritariamente se generan en las cocinas, para su reciclaje por Cogersa en compost y electricidad, contribuyendo así a la reducción de residuos que terminan en el vertedero y al aumento de la tasa de reciclaje local.

Recomendaciones

La acción publicitaria que arranca ahora se centra en reforzar ese trabajo previo mediante una campaña de publicidad en prensa, radio, y soportes digitales propios de Emulsa. Los mensajes se orientarán a recordar la importancia de separar adecuadamente los residuos orgánicos generados en las cocinas. También a explicar su transformación en compost y energía eléctrica, cerrando así el ciclo de la economía circular.

Emulsa señala la necesidad de sensibilizar sobre el impacto de los impropios y el coste que generan en el tratamiento y subraya la obligatoriedad legal establecida tanto por la Ordenanza Municipal como por la normativa estatal y europea de separar los residuos e incrementar la tasa de reciclaje.

«El nuevo Plan Municipal de Residuos, actualmente en elaboración con participación ciudadana, será clave para avanzar hacia los objetivos marcados». Emulsa insiste en que «la colaboración diaria de los gijoneses y gijonesas es imprescindible para evitar sanciones europeas y consolidar la transición hacia un modelo de gestión más sostenible». Con esta nueva campaña, financiada por los fondos europeos NextGeneration, Gijón da un paso más en el compromiso común con el reciclaje, la economía circular y la mejora ambiental de la ciudad.