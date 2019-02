«Fue el encargado de la tienda el que nos agredió a nosotras» Las tres mujeres acusadas, durante la vista oral. / D. ARIENZA Las tres mujeres de un piquete de huelga acusadas de entrar en una tienda para increpar a los trabajadores niegan los hechos ante el juez PABLO SUÁREZ Viernes, 8 febrero 2019, 01:55

«Es cierto que entramos a la tienda con una bandera, pero no armamos ningún follón. Solo queríamos repartir folletos informativos». Las tres mujeres integrantes de un piquete acusadas de entrar en una tienda del centro de Gijón para presionar a los trabajadores que no estaban secundando la huelga del pasado 8 de marzo negaron ayer ante el juez el incidente violento que se les atribuye. «No solo no agredimos a nadie sino que fue el encargado el que le pegó un puñetazo a una compañera», afirmó Z.G., quien aquel día accedió al establecimiento con una bandera que, según la versión de los empleados del local, intentó utilizar para golpearles.

Las encausadas aseguraron que fue el encargado de la tienda el que originó el incidente. «Me dijo que como pusiese una pegatina más me la tragaba. Yo lo hice y entonces me dio un puñetazo que me tiró contra uno de los espejos», afirmó N. R., que negó en todo momento haber insultado o amenazado a los trabajadores de la tienda por el hecho de no secundar la huelga. La tercera de las acusadas, C. F., llegó incluso a negar su presencia en el local. «Yo no entré en el establecimiento. Llegué más tarde cuando ellas ya estaban dentro, así que me quedé fuera con la pancarta», aseveró ante el juez.

A la vista oral también acudieron, en calidad de testigos, las empleadas que en aquel momento se encontraban en el local y cuyo testimonio es radicalmente opuesto al de las acusadas. «Entraron unas diez personas y comenzaron a llamarnos esquirolas y a hacer cánticos ofensivos», aseguró una de ellas. Pese a que todas coincidieron en la versión de lo ocurrido, hubo ciertas contradicciones a la hora de definir cómo se había producido la agresión.

Por su parte, el denunciante, que matiene otro litigio contra las tres mismas juzgadas por un delito de amenazas, aseguró haber sido agredido y objeto de cánticos en los que se le acusaba de machista. «Me gritaban que era un agresor machista y tiraron hasta un petardo desde fuera del local. Yo no agredí a ninguna», afirmó.

4.000 euros cada una

Terminada la vista, la Fiscalía mantuvo su petición de condenar a cada una al pago de unos 4.000 euros en concepto de indemnización por un delito contra los derechos de los trabajadores. Para dos solicita también 480 euros más por un delito leve de lesiones. «Coaccionaron e intimidaron a las dependientas en unos hechos que no están amparados por el derecho a huelga», considera el ministerio público. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución.