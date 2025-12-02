Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos Carmen Moriyón será entrevistada este miércoles por la redacción del decano en una jornada que tendrá lugar en la Caja Escénica y podrá seguirse en directo en elcomercio.es

El Teatro Jovellanos, en concreto, su Caja Escénica, se convertirá este miércoles durante unas horas en la redacción de EL COMERCIO. Allí tendrá lugar un innovador encuentro de la alcaldesa, Carmen Moriyón, con profesionales del Decano asturiano, donde la regidora analizará sus casi dos años y medio de mandato. Será una jornada que se iniciará a las 9.30 horas, con la intervención del director de EL COMERCIO, Ángel M. González.

El encuentro, que contará con la asistencia de público (previa inscripción ya completada), será transmitido en directo a través de la web www.elcomercio.es. Durante el mismo, la alcaldesa será entrevistada por una mesa de redacción, compuesta por la directora adjunta, Leticia Álvarez, y la jefa de Área de Gijón, Laura Fonseca.

Se abordarán todos y cada uno de los temas de los que EL COMERCIO ha venido informado desde que Carmen Moriyón tomara posesión como alcaldesa el 17 de junio de 2023. Sobre la mesa, asuntos tan interesantes como el desarrollo del proyecto Naval Azul, la reciente aprobación de los presupuestos para 2026, el futuro de Tabacalera Centro de Arte, la llegada de proyectos privados, como la Universidad Europea y el Hospital Quirón, hasta los demandados nuevos accesos a El Musel o el plan de vías.