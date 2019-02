La iglesia de los Carmelitas acoge los XI Encuentros Corales Costa Verde Orfeón gijonés en la Iglesia de los Carmelitas. / JOAQUIN PANEDA MARLA NIETO. Martes, 19 febrero 2019, 03:12

La iglesia de los Padres Carmelitas acogió ayer el estreno de los XI Encuentros Corales Costa Verde, un evento en el que participaron los grupos Orfeón Gijonés y el coro Joven de Gijón. Interpretaron canciones de toda la vida como el Ave María y más modernas, como 'Let her go' del grupo Passenger o 'Creep' de Radiohead, entre muchos otros temas.

Para hoy se prevén dos actuaciones más del coro del Centro Social de Personas Mayores Gijón Centro y la coral Luis Quirós, que cerrarán estas dos jornadas con canciones como la 'Jotina Asturiana' o 'Madrigales Asturianos'.