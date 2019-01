Se enfrenta a 12 años por abusar de la hija de su sobrina

La Fiscalía solicita 12 años de prisión, alejamiento durante 15 y libertad vigilada durante 10 para un hombre acusado de abusar sexualmente durante años de la hija de su sobrina, menor de edad. La vista oral, que será privada, está señalada para hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, en diferentes fechas no exactamente determinadas pero al menos desde el año 2012, el procesado, de 59 años, aprovechándose de la circunstancia de que la menor, de 8 años, era hija de su sobrina y acudía frecuentemente a su domicilio de Gijón, comenzó a realizarle tocamientos por el cuerpo, advirtiéndole de que no debía contar nada a nadie. En una fecha no determinada del año 2012, habría mantenido relaciones sexuales con ella, comportamiento que, dice la Fiscalía, repitió al menos en otra ocasión posterior, entre los años 2015 y 2016, cuando la menor tenía 12 o 13 años.

La niña mantuvo estos hechos en secreto hasta que finalmente el día 14 de agosto de 2017 relató la situación a su madre y al compañero sentimental de ésta. A consecuencia de dichos hechos, la menor experimentó una situación de ansiedad episódica en el marco de un trastorno adaptativo con alteración mixta de emociones.