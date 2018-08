Enganchados a la competición en Bateao Participantes en el concurso de enhebrar agujas. / JORGE PETEIRO Vanesa de la Plaza se impuso a los otros 19 participantes en el concurso de enhebrar agujas GUILLERMO TELLADO GIJÓN. Martes, 14 agosto 2018, 03:04

«A la gente siempre le llama mucho los juegos de competición y este año no hemos querido ser menos». Bateao celebró ayer el que se ha convertido en un clásico y prácticamente seña de identidad de sus fiestas: el concurso de enhebrar agujas. Vanesa de la Plaza fue la ganadora, imponiéndose a los otros 20 participantes. En segundo puesto quedó Marisa González y en tercero, Mari Paz Sánchez. «La clave está en estar concentrado y no perder los nervios. Si no, estás perdido», desveló su truco De la Plaza una vez recogido el premio que la distingue como la mejor enhebradora.

El campeonato comenzó hace cinco años. «Lo vimos en unas fiestas y decidimos que era una idea para probarla en las nuestras». Con el paso de los años, el número de participantes ha ido creciendo, llegando a los 20 en esta ocasión. «La gente ya estaba preguntando por este concurso antes de que comenzaran los festejos», cuenta Carmen Coro, de la comisión de fiestas de Santa Juliana celebradas en Bateao (Cenero). «Queríamos que los padres también tuvieran un hueco en el programa de actividades de sus hijos», añade.

«Hacer cantera»

La competitividad ocupó ayer buena parte de la tercera jornada festiva de Bateao, que comenzó con una misa solemne por los difuntos. La tarde se centró en los más pequeños, para los que se programaron varios juegos infantiles. Participaron unos cincuenta. «Queremos que la juventud tome el mando de nuestras fiestas. Son el futuro y queremos hacer cantera», argumentaba Coro. La recompensa para ellos llegó con una gran chocolatada.

A las nueve de la noche comenzaron los deportes autóctonos, seguidos con atención por la mayoría de los presentes en el prau de la fiesta. Tiru de cuerda, tronzón, corta con hacha y al palu fueron las actividades que se desempeñaron de la mano de la organización de Monte Areo. «Es un actividad que siempre funciona porque a la gente le apasionan los juegos tradicionales».

El plato fuerte de la noche fue la gran parrillada, con la que cerca de trescientas personas pudieron disfrutar de un variado de tortilla, chorizo criollo y picadillo cocinado en la barraca. Con los estómagos llenos, los asistentes se prepararon para continuar la fiesta con la posterior verbena. A medianoche, los compases del grupo Da Silva animaron al baile antes de que se disputara el concurso de lanzamiento de fardo.

Hoy llega el día grande, con el que se pone broche a las fiestas. En esta ocasión, el programa de actividades comenzará por la tarde con un torneo de bolos individual. Para la cena se ha reservado una gran sardinada en la barraca a la que se espera acudan 300 comensales. La nota musical la volverá a poner el grupo Da Silva. Y los festejos por Santa Juliana concluirán con el espectáculo de fuegos artificiales y los dos últimos concursos: el sexto de baile de la escoba infantil y el vigésimo segundo para adultos. Diversión para todas las edades.