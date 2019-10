«Habéis engrandecido la hostelería» Arriba, José Alonso, Laudelino Martínez, Jesús Martínez, Alfonso Nuñez, Ramón Camps, Miguel García, Luisa Varillas, Ana Fulgueiras, Armando Menéndez, Aquiles Bautista, Jessica Gutiérrez y Sergio Puente. Abajo, María Elena Garrido, Elvira Rodríguez, Lara Candón, Aquilino Moreno y Jesús Álvarez posan en el restaurante La Carbayera. / ARNALDO GARCÍA El grupo Costa Verde entregó sus distinciones en La Carbayera ante 200 comensales GUILLERMO MAESE GIJÓN. Miércoles, 16 octubre 2019, 03:59

Cerca de doscientas personas acudieron ayer a la llamada del grupo hostelero Costa Verde en la gala de sus premios anuales. Retirados y actuales profesionales de la hostelería se dieron cita en el restaurante La Carbayera para homenajear a los 17 galardonados de esta edición. El jurado de los premios puso en valor la trayectoria de los premiados en el sector, así como su «ímpetu por dar un servicio de calidad para turistas y vecinos de la ciudad. Cada uno de vosotros habéis ayudado a dar vida a vuestros barrios y habéis engrandecido la hostelería de Gijón».

Aquiles Bautista Mendoza, natural de República Dominicana, se alzó con el premio a mejor escanciador. Con más de catorce años de experiencia en el sector, aseguraba que «el secreto para servir la sidra es que te guste y a mi me encanta». Y añadió: «Entiendo que parezca raro que un dominicano se alce con este tipo de premios, pero yo me he empapado de la cultura de esta región. Me enamoré de Asturias cuando llegué, y a los quince días de llegar ya estaba aprendiendo de la gastronomía de aquí». No podía ocultar su felicidad Lara Candón, que en esta edición fue galardonada con el premio a camarera del año. «Me sorprendió que me eligieran, pero he currado mucho para llegar hasta aquí. Llevo veinte años sirviendo y cada día con más ganas, es indispensable y primordial sonreír y tratar bien a los clientes».

Los homenajeados fueron: Ana María Fulgueiras (Café Suizo), Luisa Varillas (Hotel Hernán Cortés), Elvira Rodríguez (restaurante El Tendido), José Antonio Alonso (Vinoteca El Rincón), Jesús Álvarez (Camino Real), Ramón Camps (Café Papi y Mami), Alfonso Núñez (Taberna Berciana), Jesús Martínez (Cafetería Marcos), Aquilino Moreno (Club de Regatas) y Miguel Ángel García (Pub Popetín). A su vez, los premios recayeron sobre: Jéssica Gutierres (mejor barman), Arturo Castro( local con La Bocana), Aquiles Bautista (mejor escanciador), Lara Candón (camarera del año) y María Elena Garrido (destreza y simpatía) y Laudelino Martínez (mejor comunicado).

Labor humanitaria

No solo los hosteleros fueron los homenajeados ayer, como cada año Costa Verde entregó el premio al gijonés ejemplar que en esta edición recayó sobre el médico Armando Menéndez Suárez. Su labor humanitaria en la India como presidente de la fundación DAF le ha hecho justo merecedor del galardón. «Solo espero que este premio nos dé más visibilidad y aumentemos el sistema de ayudas con el que trabajamos», dijo mientras recogía el premio y recibía la ovación de la tarde.