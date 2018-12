Gijón enciende sus luces de Navidad

Luces en todos los barrios de Gijón, mercadillo navideño, pista de hielo y carrusel son solo alguno de los elementos decorativos y de ocio que invadirán las calles de la ciudad desde hoy mismo. Ayer las luces navideña comenzaron a sorprender a los viandantes, pero no, no se trata del encendido oficial, se trata de las prueba de iluminación realizada por la empresa Germán Vizcaíno para que hoy a las seis y media de la tarde, momento en que la alcaldesa, presionará metafóricamente el botón de la Navidad, todo salga a la perfección. Entre los motivos novedosos de estas fiestas, las pantallas de lámpara de la calle de Menéndez Valdés, pero hay muchos más. Esta edición promete dejar un reguero de luces en muchas calles, aunque no llueve al gusto de todos porque es la primera vez que el Ayuntamiento se hace cargo por completo de la iluminación y muchos comerciantes han protestado por no tener bombillas en sus calles.

Con todo, el encendido tendrá lugar a las 18.30 horas en la plaza Mayor, amenizado por la Banda de Música de Gijón y por la de Tubas del Conservatorio de Música. La comitiva institucional realizará luego un breve recorrido hasta los jardines del Náutico, donde se encenderá un cono de veinte metros de altura con luz y música. También hoy se dará el pistoletazo de salida a la pista de hielo, el carrusel de Begoña y la montaña de nieve. Además, la actividad navideña se completará con actividades para todos los públicos en 'Metropoli Winter', con conciertos y espectáculos como 'Back to the 90's'; Ara Malikian; 'Peter Pan, el Musical'; Nacho Vegas, y Dani Martínez.

Los museos han programado una serie de actividades, se celebrará la Gala Internacional de Magia y habrá Mercaplana. Las visitas al belén monumental del Jardín Botánico serán gratuitas y todo ello hasta llegaral 5 de enero, día en que sus majestades recorrerán las calles en la Cabalgata que este año, tal y como adelantó este periódico, sale de Viesques.