Estado actual del Albergue Covadonga, cuya remodelación se prolongará hasta 2027. Paloma Ucha

Las entidades sociales asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga de Gijón mientras duren las obras

El proceso, que descarta el Hogar de San José como destino temporal de los usuarios, se articulará a través de un equipo técnico creado expresamente para este propósito

E. P.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

La Alcaldía de Gijón y la Red de Entidades de Inclusión Activa (Redia) han acordado este miércoles que sean las entidades sociales las que asuman las necesidades temporales derivadas de las obras de reforma del Albergue Covadonga.

Lo harán a través de un proceso para el que se descarta el Hogar de San José como destino de los usuarios, y que estará liderado por un equipo técnico creado expresamente para este propósito.

«Damos por cerrado un debate que nunca debió existir y que generó discursos de odio que nunca representarán a esta ciudad. A la hora de alcanzar este acuerdo, hemos ponderado una solución que proteja a los usuarios del Albergue y garantice la atención que merecen como vecinos de Gijón», afirmó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, quien durante el transcurso de la reunión celebrada esta tarde, ha hecho suyo, en nombre del Ayuntamiento de Gijón, el comunicado acordado entre las Entidades sobre el Albergue Covadonga.

«Cuando la ciudad lo pide, sus entidades siempre están a la altura de las circunstancias», destacó Moriyón, en unas declaraciones distribuidas por el consistorio.

