«Con lo que entra en casa es difícil llegar a fin de mes» «Cada vez hay menos dinero a repartir, por eso hemos tenido que venir a primera hora para ser los primeros en la cola» Gran parte de los usuarios lamentaron «no habernos enterado con más tiempo de margen» para venir antes VÍCTOR TREVIÑO GIJÓN. Miércoles, 7 noviembre 2018, 03:47

«Ya sabes cómo están las cosas. Con lo que entra en casa es difícil llegar a fin de mes». José Luis Areces y Marisa Pedrero llegaban ayer a las diez de la mañana al centro municipal Ateneo de la Calzada para solicitar la renta social municipal, cuyo plazo comenzó ayer. «Esperamos tener suerte para poder acceder a la prestación. Apenas 600 euros es insuficiente, somos dos y los gastos son notables», dice Pedrero. Como estos dos vecinos gijoneses, centenares más se dieron cita en los centros municipales de la ciudad para solicitar esta ayuda que concede la Fundación de Servicios Sociales. «Nos enteramos a primera hora de la mañana y vinimos a la carrera», apunta Areces.

Juan Francisco Álvarez también era de los últimos en enterarse de la apertura del plazo para su solicitud. «Me enteré esta mañana de casualidad y vine sin pensarlo», relata. A pesar de darse prisa, agrega, «tuve que esperar por lo menos una hora antes para ser atendido». Recuerda que el año pasado supo de esta convocatoria con mucho más tiempo de antelación, «por eso pude llegar de los primeros».

Al hogar de Elías Álvarez sólo entran 442 euros al mes. «Cobro el salario social y ya no tengo más ingresos», dice. En su caso, vive solo y no tiene demasiados gastos, «pero aún así te puedes imaginar lo difícil que es llegar a fin de mes». Por eso, esta misma mañana llegaba al Ateneo de La Calzada a las diez de la mañana para optar a esta ayuda. «Tuve que esperar un poco, pero no demasiado», añade. Lo que lamenta Álvarez es que «cada vez haya menos dinero a repartir entre todos los que queremos acceder a la ayuda».

Luis Ruiz fue de los primeros en llegar ayer al centro municipal de La Calzada. «Leí ayer en internet que hoy se abría el plazo y por eso vine a las ocho de la mañana». Estudió informática y diseño gráfico. Sin embargo, actualmente se encuentra desempleado, por lo que esta ayuda se convierte en algo «más que necesario». Solo de vez en cuando tiene la suerte de tener algo de ingresos «de algún trabajillo que va saliendo». A Juan Pedro Dobos le ocurre algo parecido. Después de trabajar durante ocho años en la hostelería, ahora únicamente recibe 430 euros al mes de la Renta Activa de Inserción (RAI), «pero aún así no da ni para pagar los recibos de la luz y el agua». Dobos, que nació en Rumanía, explica que «ahora no puedo trabajar porque estoy operado de una hernia abdominal, pero en cuanto me recupere quiero volver a buscar un trabajo».

«Ojalá no tuviera que estar aquí», dice María Elena Suárez, que cobra una pensión de 480 euros. «Afortunadamente, la familia siempre echa un cable, pero hay meses que no tienes ni para llenar el carro de la compra. Lo único que pedimos es un poco de ayuda», finaliza.