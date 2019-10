Entran a robar dos días seguidos en un bar de Montevil pese a no haber dinero en efectivo P. S. GIJÓN. Domingo, 20 octubre 2019, 03:25

Accedieron al local tras romper una de las ventanas y pese a la existencia de cámaras de videovigilancia y no haber hallado nada de valor en el interior, no dudaron en volver a intentarlo al día siguiente. Un bar de la calle Cigarreres, en Montevil, ha denunciado haber sufrido dos intentos de robo consecutivos las madrugadas de jueves y viernes que, según su propietaria, no suponen un hecho aislado. De hecho, en cuatro años que lleva regentando el local asegura haber sufrido hasta ocho robos, uno de ellos hace dos semanas, cuando los ladrones lograron 550 euros en efectivo.

En consecuencia, la propietaria tomó la decisión de dejar abierta la máquina tragaperras para que los ladrones viesen que no había dinero en el interior. No le ha servido de nada. Igual que tampoco ha resultado que tras un primer robo los delincuentes no encontrasen efectivo. La Policía, que ha abierto una investigación, analiza las imágenes captadas por las cámaras para tratar de identificar a los ladrones.