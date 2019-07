Aurelio Martín: «Elaboraremos un protocolo más severo para los días de alerta por contaminación» Aurelio Martín, junto a la playa de San Lorenzo ayer por la mañana. / JUAN CARLOS TUERO Aurelio Martín - Portavoz de IU y futuro concejal de Medio Ambiente y Movilidad «Hoy la movilidad está en el núcleo duro de las políticas municipales en todas las ciudades. Es una concejalía muy visible» IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 19 julio 2019, 00:31

Tras varias semanas de negociación, PSOE e IU han alcanzado un preacuerdo de gobierno, pendiente de ratificación por la militancia de ambos partidos, que incluye la delegación de las competencias de Movilidad y Medio Ambiente en el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien ya fue consejero de Medio Rural en un gobierno regional del PSOE.

-¿Qué puntos destacaría de los 88 que forman parte del preacuerdo?

-Es difícil poner más en valor unos que otros. Está claro que hay algunos muy identitarios de la izquierda, como los que tienen que ver con el 0,7% del presupuesto para Cooperación, la Memoria Histórica y el Reglamento de Laicidad Municipal. También es muy importante el objetivo de duplicar las plazas de las escuelas infantiles. Y después hay cuestiones nuevas, como la del IBI diferenciado.

-¿Y cuáles fueron los más difíciles de negociar?

-No voy a negar que en el tema del IBI hubo más debate. Y al punto sobre el asturiano creo que se le dio una mejor redacción de la que se preveía en un primer momento. Pero aunque hubiera temas con un poco más de discusión, creo que nada fue especialmente difícil dada la voluntad que había de llegar a un acuerdo.

-El pasado mandato el PSOE se posicionó en contra de un IBI diferenciado que sí defendía ya IU.

-Yo estoy satisfecho de que ahora vayamos a ir hacia él. Cuando estamos diciéndoles a los ciudadanos que para mantener los servicios públicos es necesario cambiar la política de ingresos, también es bueno explicarles didácticamente que las grandes superficies, parkings y bloques de oficinas con un valor catastral importante pueden contribuir más con la ciudad. Es lo justo. Ahora tenemos que ver cómo se aplica y negociar su concreción con el resto de grupos.

-¿Pretenden que se aplique ya?

-La idea es que se introduzca ya en las próximas ordenanzas fiscales.

-Otro punto llamativo del preacuerdo es el Reglamento de Laicidad. ¿Qué supondrá?

-Que el Ayuntamiento tenga claro en qué debe participar y en qué no. Y que, como recoge la constitución, sea absolutamente aconfesional. Hemos visto un ejemplo con la bendición de aguas de San Pedro. Es absurdo que el gobierno participe en ella.

-¿Esto choca con el apoyo a eventos como la Semana Santa?

-Una cosa es la relación o ayudas que puedas tener para cualquier tipo de entidades, sean religiosas o deportivas, y otra saber separar claramente el ámbito institucional del religioso.

-¿No peligran entonces las procesiones o la cabalgata de Reyes?

-No, esto no tiene nada que ver con eventos que puedan tener otro tipo de enfoques o de popularidad.

-¿Existió algún tipo de veto a la hora de plantear propuestas?

-No. Se trabajó con mucha responsabilidad y respeto mutuo, hablando de tú a tú a pesar incluso de la importante diferencia de representatividad entre los dos partidos. Y en los tiempos que corren, donde se suele vivir en la descalificación y el enfrentamiento, eso es algo que debemos saber valorar. Al margen del valor programático del preacuerdo, es muy importante ver que se fraguó situando como prioridad los problemas de la ciudad.

-En el documento no hay referencias a la renta social...

-No. Aunque nosotros consideramos que es un elemento positivo para conseguir unos determinados objetivos en materia de política social, y que sería un programa a mejorar pero no a suprimir, el PSOE cree que hay otros instrumentos. Es obvio que ahí tenemos una diferencia, y el debate está encima de la mesa. Habrá que ver qué opinan la Unión de Comerciantes y otros actores. Dicho eso, estoy convencido de que habrá una política social de izquierdas que resistirá cualquier comparación con otros ayuntamientos.

-Ya sabe lo que es formar parte de un gobierno con el PSOE. ¿Qué grado de autonomía tendrá en este?

-En todo lo que no forme parte del preacuerdo, toda. Hemos firmado 88 puntos para sacar adelante. Lo que no esté ahí será un elemento de pluralidad, debate y posibles consensos según vaya surgiendo. Pero eso no es negativo. Las opiniones diferentes no tienen por qué significar confrontación. Y este fin de semana veremos un ejemplo, cuando la alcaldesa vaya al festival aéreo y yo a uno por la paz.

Direcciones generales

-¿Medio Ambiente y Movilidad son las áreas que pidieron o las únicas que les daban?

-Reconozco que hubo otras propuestas sobre la mesa, pero del intercambio de sus propuestas y las nuestras al final quedó algo que nos satisfacía a todos. Para IU es importante ocupar una responsabilidad muy política y de mucha visibilidad. Y hoy en todas las ciudades el medio ambiente y la movilidad están en el centro del debate y en el núcleo duro de las políticas locales. Ahí tenemos el ejemplo de Madrid Central.

-¿Habrá un 'Gijón Central'?

-Habrá un plan de movilidad, para el que partiremos del trabajo del Foro de Movilidad. Veremos qué elementos hay que corregir o mejorar, en función del estudio de impacto ambiental que hay que hacer por ley y de su coordinación con el plan de movilidad del área central. La voluntad es tener ese plan lo antes posible y que sea lo más consensuado que podamos. No descartamos incluso ver con el foro si podemos ir adelantando algún paquete de medidas prioritarias a la espera de su aprobación.

-¿Pero habrá zonas de Gijón a las que no se pueda entrar en función del tipo de coche que se use?

-Lo estudiaremos. Son medidas que habrá que hablar con el servicio municipal de Medio Ambiente. Sí puedo decir que en días de alerta por contaminación queremos poner todas las medidas que estén a nuestro alcance para que esos episodios sean lo más breves posible. Queremos un protocolo más riguroso y severo del que hay ahora. Y hay ejemplos en otras ciudades como Madrid o Valladolid.

-¿Habrá más peatonalizaciones?

-Sí, seguro. El objetivo será dar prioridad al peatón, la bicicleta y el transporte público, y ganar más espacio para el disfrute de los ciudadanos.

-¿Qué harán cuando aparezcan nubes negras en la zona oeste?

-Intentar que tanto la policía ambiental como el Principado actúen lo más rápidamente posible y que detecten cuanto antes quién es el infractor. En los temas que no sean de nuestra competencia exigiremos al resto de administraciones que sean lo más eficaces posible. Nunca miraremos para otro lado. El preacuerdo incluye exigir el cumplimiento de las autorizaciones ambientales, y seremos persistentes con el Principado para que lo haga.

-¿Y si lo que aparecen son manchas en la playa?

-Ahí deciden los técnicos. Pero al más mínimo dato negativo para el baño y para la salud pública se cerraría la playa, ya sea un tramo o entera. Sería algo automático.

-Dada la actual situación de la depuradora, ¿hay mucho riesgo de tener que tomar esa medida?

-Riesgo hay, es evidente. Por eso se hacen análisis todas las semanas. Con cualquier dato negativo, la actuación será inmediata. Y la adoptaremos con total transparencia.

-¿Qué salida tiene el problema de saneamiento de la zona este?

-Espero que mañana (por hoy) el secretario de Estado nos dé buenas noticias y anuncie que los deberes están hechos y entregados ya a la administración de Justicia, para que esta decida si permite el uso de la depuradora. Es indudable que tiene que haber depuradora en la zona este, como la hay en el oeste. Y lo curioso es que de no permitirla ahí la Justicia, estaría a pocos metros, en un ámbito no mucho más lejano.