«Gijón es la ciudad que más apostó por el alquiler de coches eléctricos»

Pablo Campos-Ansó - Responsable de Innovación y Desarrollo en Grupo Junquera
GIJÓN. Lunes, 15 julio 2019

Aunar una de sus pasiones, el surf, con su actividad profesional, la ingeniería marítima, fue una de sus primeras cartas de presentación. Como responsable de Innovación y Desarrollo de la empresa asturiana Grupo Junquera Marítima, el año pasado se dio a conocer con un nuevo modelo de fabricación de tablas de surf. Ahora, Pablo Campos-Ansó (Gijón, 1992) ya apura los plazos para que todo esté listo y a tiempo, y el nuevo proyecto en el que trabaja, un servicio de coche compartido, 'Guppy', cien por cien eléctrico, que esta semana se estrena.

-Pronto pondrán en marcha su proyecto de alquiler de coches eléctricos en Gijón. ¿Son días intensos de trabajo para ultimar detalles?

-Estamos ultimando los preparativos, como la plataforma digital, la aplicación de móvil y demás. Ya tenemos al equipo seleccionado para la gestión de la flota y los coches nos los entregarán dentro de unos quince días. Tras el periodo de pruebas reales que iniciamos el 1 de julio y, dependiendo de cómo marchen esas pruebas, estaremos disponibles al público a partir de esta semana.

-¿Para qué usos está pensado este tipo de vehículos?

-Lo bueno del servicio de coche compartido es que aporta flexibilidad. Puede usarse para moverse dentro de la ciudad, y también para desplazamientos interurbanos entre Gijón, Avilés y Oviedo, y otros puntos de interés como son el aeropuerto o el centro comercial Intu Asturias. Ambas opciones son importantes. Después veremos cómo responde el mercado.

-¿Gijón fomenta este tipo de iniciativas para moverse con coches eléctricos?

-Sí, fue la ciudad que más apostó por esto. Su ordenanza municipal nos permitía hacer uso libre por la ciudad, con permiso para aparcar nuestros coches en la zona azul. Ahora estamos en conversaciones con Avilés para ver si podemos aplicar el mismo modelo.

-¿Y está la ciudad adecuadamente adaptada para ello?, ¿hay puntos suficientes para cargar las baterías?

-Sí, nosotros nos responsabilizamos de realizar esas cargas en nuestros propios puntos. También podemos reforzar esa carga con el uso de las infraestructuras públicas, con la colaboración de EdP. Gijón es la ciudad asturiana con más puntos de carga disponibles.

-Sigue abierto el debate sobre los problemas de los coches eléctricos, como la duración de su autonomía.

-No pensamos que ese sea un problema para nosotros porque el coche que seleccionamos tiene 250 kilómetros reales de autonomía, y con la red de recarga propia, y la pública, estamos más que abastecidos. Para hacer viajes de larga distancia todavía no estaríamos totalmente preparados, pero queda poco. Hasta que no evolucionen los coches tanto como la red, faltará trabajo por hacer.

-Las matriculaciones de nuevos coches han bajado estos últimos meses, parece que la gente no tiene claro si decantarse por el diesel, la gasolina o los eléctricos...

-A nivel particular es una decisión que depende mucho de las condiciones de cada uno. No es lo mismo el que va a hacer cinco mil kilómetros al año que el que va a hacer 25.000. Nosotros queremos dar servicio a quienes no cogen el coche con tanta frecuencia, para que lo paguen solo cuando lo necesitan realmente. Para nuestro modelo es imprescindible que los vehículos sean cien por cien eléctricos, porque lo que necesita la ciudad es bajar ruidos y emisiones, y favorecer todo tipo de movilidad de forma sostenible.

Digitalización en el mar

-¿Qué tipo de innovaciones se pueden realizar también otro sector, como es en el mundo marítimo?

-Hay dos asuntos clave: medio ambiente y digitalización. En los dos necesitamos innovar y agilizar nuestros procesos para que estén acorde a los tiempos que corren. El naval es un sector muy tradicional, pero necesita digitalizarse. Y necesita adaptarse para ser medioambientalmente aún más sostenible. Y en la innovación se pueden encontrar soluciones que favorezcan el impacto medioambiental como la reducción de consumos.

-Muchos de sus proyectos están vinculados al medio ambiente, ¿es fácil conseguir respaldo en estas iniciativas?

-(Lo piensa un instante). Creo que aumentó la concienciación entre la gente y estamos trabajando bien en lo referente a la educación y el fomento del medio ambiente. A nivel personal, fundamos una sociedad sin ánimo de lucro, 'Olas sin barreras', en el año 2013, en la que, además de surf y actividades inclusivas, fomentamos el cuidado del medio ambiente con los más pequeños. Veo que la sociedad va avanzando en ese aspecto.