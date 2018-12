«Entro en política porque no me gusta decir, sino actuar y comprometerme» Álvaro Muñiz, en las instalaciones de la Cámara de Comercio. / DAMIÁN ARIENZA Álvaro Muñiz Suárez | Director del recinto ferial Luis Adaro: «Aportaré a Foro lo que el partido quiera y daré los pasos que me pida. Cuando acepto un reto, lo hago con todas sus conscuencias» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 29 diciembre 2018, 02:47

A los 60 avanzó que llegados los 65 se jubilaría. Los cumplió el pasado 25 de noviembre. Incapaz de quedarse parado, Álvaro Muñiz (Gijón, 1953) no tenía intención de dedicarse a la vida contemplativa y anticipaba un retiro dedicado a las instituciones sociales y culturales de la ciudad. Pero en agosto recibió la llamada de Carmen Moriyón y decidió que, una vez tuviera asegurados «los garbanzos de su casa», se subiría «a otro caballo» distinto a la dirección del recinto ferial al que ha estado vinculado desde hace más de cuarenta años, el de la política, para «poner la cara». «Y que me la partan si es menester».

-¿Es consciente de que le queda apenas un mes en este despacho de la Cámara de Comercio?

-No lo soy, entre otras cosas por cómo se gestó mi salida de esta casa. Es una decisión enteramente mía.

-Lleva años al frente del recinto ferial. ¿Cómo ha sido esta etapa?

-Puede parecer chulería, pero yo siempre entendí que una dirección tiene que liderar. Y yo me sentía seguro cuando alguien entraba por la puerta y si quería conocer algún entresijo de la feria miraba para mí. Siempre fue mi forma de entender la dirección: el poder se gana, no se tiene ni nadie te lo concede.

-Llegados los 65, cumple su palabra. Se va. ¿Qué balance hace?

-Solo puedo hacer un balance: estos cuarenta años me permitieron llevar los garbanzos a mi familia de una manera decente. Esta casa siempre apostó por mí y me permitió realizarme personalmente, por lo que estaré eternamente agradecido. Pero todo lo que se haya hecho aquí lo hemos hecho entre todos: he tenido ideas y me he arriesgado igual que han hecho los demás.

-¿Hay algo que hubiera hecho de manera diferente?

-Las cosas suceden como suceden y yo siempre digo que, entre lo ideal y lo posible, hay que hacer lo segundo. Cometí errores y aposté por ideas que quizás no eran las mejores, pero tampoco me arrepiento. El único que se equivoca es el que hace cosas. Yo admiro a todos aquellos que se comprometen, que se arriesgan, que emprenden, porque creo que si algo hace falta en esta sociedad es compromiso. Los que no me gustan son los que van a rebufo.

-Hablando de compromiso, el suyo está ahora con la política.

-Ni lo soñaba. Pero el día 3 de agosto la alcaldesa me llama, me dice que considera que puedo hacer algo por aquí... Y como creo que en el mundo de la política hay un desnorte importante y estamos viviendo una etapa de populismo que no me gusta nada, me dije: «El primer sitio donde te lo piden es este». Sé que es jugármela a los chinos porque lo cómodo hubiera sido decir que no, pero considero que es importante.

-Dice que Foro fue el primero en llamar. ¿No se planteó vestir la corbata naranja?

-Ciudadanos no se dirigió a mí para absolutamente nada, ni para un café.

-¿Los rumores aceleraron la tentativa de Moriyón?

-No lo sé, aunque es cierto que ella me dijo que le estaba entrando el vértigo al escuchar muchas cosas. Le respondí que hablaríamos cuando acabase la feria y eso hicimos.

-¿Y se le hubieran llamado del PSOE?

-Evidentemente, yo soy liberal. Creo que se puede tener una gran conciencia social, pero considero que los individuos con valía especial pueden tirar mejor por la sociedad que los conjuntos que anulan esas potencialidades.

-¿Cuál será su papel en Foro?

-Entro en política porque no me gusta decir «hay que hacer», sino actuar. Y lo que puedo hacer es decir cómo creo que se deben hacer las cosas y, si el partido lo considera oportuno, llevarlo a cabo. Al partido le aportaré lo que el partido quiera y, desde luego, daré los pasos que me pida. No tengo la sensación de ir de estrella invitada. Aquí todo el mundo está hablando mucho y realmente nunca se planteó ese tema. Lo único que sé es que hay un congreso de la junta local donde en su momento se decidirá y quien salga elegido será candidato a la Alcaldía.

-¿Y si fuera usted?

-Si acepto un reto, lo hago con todas las consecuencias.

-¿Qué cree que podría aportar a los gijoneses?

-Lo que siempre he aportado: fundamentalmente, compromiso. Creo que lo que tiene que hacer por Gijón un partido en el gobierno es, en primer lugar, reafirmar entre toda la ciudadanía que tenemos una de las mejores ciudades del mundo.

-¿Nos falta autoconfianza?

-Sí. Y a partir de ahí, que esa misma autoconfianza se traslade a los distintos sectores. No tendremos todo lo que queremos, lo que merecemos o incluso lo que necesitamos, pero no quiere decir que no tengamos nada. Con lo cual, habrá que seguir creando confianza y sinergias para que eso siga creciendo. Un Ayuntamiento tiene dos papeles fundamentales: el primero es gestionar los servicios para tener una ciudad limpia, segura, iluminada, con una red de saneamiento adecuada... Pero también necesita crear el clima adecuado para que la sociedad civil se desarrolle. Gijón se debe a los gijoneses.

-¿Qué necesitan?

-Hace falta una fachada marítima, un saneamiento adecuado, que los barrios se integren más, que la zona rural no se despueble, mayor conciencia medioambiental, transformar nuestra movilidad... ¡Por no hablar de una estación! No hay nada por inventar. La cosa es acabar todo aquello que reconocemos como carencias.

-¿Cómo?

-Trabajando todos los días. Yo no llego con una varita mágica. Desde luego, lo que no se necesita es alguien que prometa lo que no puede cumplir.

-¿Su bagaje como director le da puntos para cumplir como alcalde?

-Es que yo no vengo a Foro para ser alcalde. Yo no me lo creo. La influencia no viene solo con los cargos. Si yo me meto en política es por intentar trasladar estas cosas y dar fe y testimonio de que creo que las cosas se pueden y deben hacer de otra manera.

-¿Qué opina de que haya críticas a la candidata socialista por ser ovetense?

-Todo aquel que se compromete para intentar hacer las cosas mejor me parece bien. Que nadie vaya a pensar que yo voy a descalificar a un candidato porque no haya nacido en esta ciudad.

-La oposición tacha de «inmovilista» al gobierno de Moriyón. ¿Qué opina usted?

-¿Es no haberse movido el Plan General de Ordenación Urbana? Proyectos hay, muchos, y en las épocas más difíciles. El Parque Tecnológico, por ejemplo, lo hizo el PSOE, pero Foro ha ayudado mucho a su desarrollo. Hay otra cosa que tengo clara: si llego al Ayuntamiento y hay unos planteamientos comprometidos, los haya hecho Podemos, el Partido Popular o quien sea, los tendré que respetar y así lo haré. Porque tenemos que crear una base de confianza para los ciudadanos.