«Hay una epidemia de soledad, con gente cada vez más mayor y aislada»

Rafael Bengoa es un referente internacional en planificación sanitaria. Médico especializado en Salud Comunitaria por la Universidad de Londres, trabajó durante quince años en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue nombrado consejero de Sanidad en el País Vasco (2009-2012) donde dirigió la transformación de la sanidad pública «hacia un sistema más sostenible y proactivo centrado en las necesidades de los pacientes crónicos». Bengoa, que asesoró a la administración de Barack Obama y que sonó para ministro de Sanidad en el reciente gobierno de Pedro Sánchez, estará hoy en el Hospital de Cabueñes como ponente principal en las III Jornadas de Calidad que organiza el Área Sanitaria V. Su conferencia se titula 'De silos a sistemas'. Será a las 11.30 horas, en el salón de actos de Cabueñes.

-La última encuesta de salud que acaba de dar a conocer la Consejería de Sanidad del Principado revela que el 40% de la población sufre una enfermedad crónica, un 25% más que hace apenas cinco años. A ese paso, ¿vamos a acabar siendo todos enfermos crónicos?

-No todos, pero si más y más. El cambio demográfico de los 'baby-boomers' indica que vamos a vivir más, pero con más enfermedades crónicas.

-¿Pueden las arcas de la sanidad pública asumir una población donde casi la mitad de sus integrantes dicen estar enfermos?

-Puede y debe, pero para eso tiene que transformar el modelo asistencial actual centrado en tratar a enfermos agudos, en un modelo centrado en los crónicos. Esa transformación es la que lanzamos en 2010 en el País Vasco.

-Regiones como Asturias, altamente envejecidas, ¿lo tendrán más complicado? La enfermedad crónica va muy ligada al envejecimiento...

-Todas las comunidades autónomas tienen el mismo problema. El envejecimiento y la cronicidad es para todo el país. Además, esa tendencia viene acompañada de una epidemia de soledad. Más y más gente mayor, con más enfermedades crónicas y aislada. Ese aislamiento les hace muy vulnerables y enferman más. Debemos trabajar el aislamiento, conectando con todas estas personas con tecnologías y con recursos humanos profesionalizados y que atiendan a domicilio.

Mejorar la coordinación

-Es un fiel defensor del tratamiento al enfermo en casa o de forma ambulatoria, es decir, fuera del hospital. Sin embargo, los hospitales siguen siendo la 'joya de la corona' en la sanidad pública. Son los que se llevan la mayor parte de los recursos...

-Un 35 % de las personas descritas acaban en la 'joya de la corona' porque no hemos organizado las cosas para atenderles bien en casa y de forma proactiva. Deben tener un servicio sociosanitario combinado y, cuando esto se hace bien, así no se descompensan clínicamente. Si no se descompensan por nuestro trabajo a domicilio, eso implica que no irán a urgencias y, por tanto, no ocuparán una cama hospitalaria en la misma proporción. El domicilio debería ser la 'joya de la corona'; el domicilio deberá ser el centro de cuidados. La tecnología y un cambio en los recursos humanos nos va a permitir hacer esto.

-Históricamente siempre se habló de mejorar la coordinación entre Asistencia Primaria y Especializada, pero el fracaso ha sido evidente. ¿A qué cree que se debe?

-Está mejorando en España. Ocurrirá de forma más tangible cuando el que financia las estructuras lance señales de financiación hacia la integración. Lo hicimos en el País Vasco en 2012, con un 4 % del presupuesto.

-¿Apostaría por construir nuevos hospitales o nuevos centros de salud? Le pregunto esto a sabiendas de que viene al Hospital de Cabueñes, para el que se acaba de aprobar un proyecto de reforma para ampliar sus instalaciones.

-Lo importante es que un hospital no sea una 'isla'. Una isla que no mira hacia afuera, hacia la comunidad. Necesitamos hospitales y centros de salud trabajando juntos y ambos con los servicios sociales.

Más en casa, menos en hospital

-¿Más camas o más consultas y atención ambulatorias, entonces?

-Tenderemos a hacer más en la comunidad, más en casa, más prevención y menos en los hospitales. Esa tendencia es buena para los hospitales que hoy tiene a gente ingresada que no debería haber llegado nunca al hospital.

-Trabajó como asesor en materia sanitaria de Barack Obama, ¿qué tal la experiencia?

-Varios expertos europeos apoyamos desde las universidades americanas a la administración sanitaria, concretamente a la primera ministra de Salud de Obama en el momento del lanzamiento del Obamacare.

-¿Trabajaría con Donald Trump?

-Nadie trabaja con él. ¡Él solo se basta!

-¿Y con Pedro Sánchez?

-El presidente Sánchez ha organizado un muy buen equipo de gobierno para la etapa actual, incluida la ministra María Luisa Carcedo.

-¿Algún consejo como experto en salud pública?

-Esta ministra tiene la virtud de ser del sector y tiene experiencia para manejar la complejidad creciente de la Sanidad.

-¿Iría más allá en la ley antitabaco? Por ejemplo, ¿prohibiría fumar en los coches si van niños y en las playas como propone ahora el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco?

-Cuando hicimos la ley antitabaco en el País Vasco, entre las consejerías de Trabajo, de Asuntos Sociales y la de Sanidad (2012) decidimos que en los espacios privados -en este caso los coches- fueran los padres los que decidieran si querían seguir envenenando a sus hijos o no. Desde entonces la evidencia de que los niños son las principales víctimas, como fumadores pasivos, no hizo más que crecer.

-Una última pregunta: ¿qué hacemos con la contaminación?

-Lo que está haciendo la ministra actual de ese ramo.