«Se nos escaparon las libertades» Luis Felipe Capellín y Pablo Chabrol, en la presentación. / A. GARCÍA Luis Felipe Capellín recorre en 'El Cóndor' los años del mítico local de Cimavilla a través de la vida de Pablo Chabrol JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Miércoles, 3 julio 2019, 03:33

Cimavilla fue en los años 70 el escenario de un movimiento musical, cultural y reivindicativo que protagonizaron algunos cantantes sudamericanos que allí se refugiaron huyendo de las dictaduras de sus países. «Ahora mismo hay un montón de libertades que creíamos conseguidas que ya no existen, se nos escaparon. Aunque algunos me llamen antisistema, creo que no se puede estar satisfecho con este sistema», alertó Luis Felipe Capellín en la presentación de su documental.

Varias decenas de personas se reunieron en el Café de Macondo para ver la película que recorre la vida de 'El Cóndor', un local en el que varios cantautores argentinos, chilenos, uruguayos y bolivianos daban sus recitales tan bien acogidos en la ciudad. «Fueron muchos, como Miguel Ángel Nieto 'El uruguayo', o Mario 'El indio', pero tuve que centrarme en Pablo Chabrol, cuya vida hace de hilo conductor».

Una vida marcada por la dictadura argentina que le llevó a tomar conciencia marxista estando en la Marina y a ser perseguido hasta tener que exiliarse a Gijón con toda su familia tras la desaparición de dos de sus hermanos. Su mujer Cecilia Giubileo, psiquiatra de profesión, también «fue hecha desaparecer» tras descubrir que «en un sanatorio traficaban con los órganos de los residentes», recordó Capellín.

'Desaparecidos' y exiliados

Gracias a 'El Cóndor', Chabrol y otros «galopeadores en el tiempo» encontraron en Gijón el apoyo y el cariño de muchos «que en aquella época hacíamos una ronda por todos los locales de Cimavilla y en cada uno había un artista tocando. Cada uno con un estilo diferente», explicó el director. El documental, que ya fue presentado hace un año en el Antiguo Instituto, pretende «que no se olviden las 400.000 personas encarceladas, 30.000 desaparecidas y 50.000 asesinadas a las que hay que sumar a todos los que se vieron obligados a exiliarse gracias a la 'Operación Cóndor' que Estados Unidos apoyó y financió contra los opositores de las dictaduras de aquellos países», reclamó Capellín.

Tampoco quiso olvidarse de Mila, que en aquellos tiempos regentaba 'El Cóndor'. «Como en el fútbol, hay quien mete los goles y se lleva la gloria, como Pablo, pero hay quien tiene que defender y pisar el barro para que pueda meterlos. Y esa fue Mila».