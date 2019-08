«Escribir un pregón da más miedo que cantar, estoy aún buscando palabras» Cynthia Zebaze, en la playa de San Lorenzo. / CAROLINA SANTOS Cynthia Zebaze, cantante y pregonera de las fiestas de La Guía «Mi familia, desde Camerún, me anima para que no baje los brazos y me esfuerce» DANI BUSTO GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 02:07

Se defiende bien en castellano, aunque asegura que todavía busca «las palabras» adecuadas con las que terminar su discurso, el que dará el 6 de septiembre como pregonera de la fiestas de Nuestra Señora de La Guía. Cynthia Zebaze (1981, Yaundé, Camerún), finalista del programa 'Got Talent', en el que sorprendió a todos con su voz de soprano, explica que su vida ha dado desde entonces un giro inesperado. Mientras se suceden las actuaciones este verano en Asturias, mantiene los pies en el suelo y prioriza lograr un futuro próspero para su hija, nacida en Asturias.

-¿Qué supone para usted ser la pregonera en las fiestas de Nuestra Señora de la Guía, el barrio en el que fue acogida cuando llegó a España?

-Para mí es un honor dar el pregón este año. No me esperaba esto. Lo estoy escribiendo todavía, buscando palabras.

-¿Le cuesta más escribir el pregón o cantar ante a un jurado entre los que se encuentra Risto Mejide, como sucedió en el programa de televisión 'Got Talent'?

-Para cantar ya sé manejarme un poco, pero para escribir... Da más miedo (se ríe) porque nunca hice algo así. Será la primera vez que dé un pregón.

-¿Cuánto ha cambiado su vida desde que empezó a cantar?

-Ha sido un cambio total que ni me imaginaba. He tenido bastantes actuaciones por Asturias. Ojalá pudiera actuar en Madrid o Barcelona, quién sabe, o que alguien me llame para una ópera. Todavía necesito perfeccionar, me hace falta, porque aquí la gente es más de música popular y mi voz es lírica. Cada vez que me llaman para actuar me preguntan si puedo cantar otra cosa, así que cuando voy a conciertos intentamos mezclar estilos para que le guste un poco a todos. Me puedo adaptar.

-¿Se ha planteado participar en otros programas televisivos?

-A lo mejor en 'La Voz', o en alguno que solamente sea canto, porque en 'Got Talent' había una mezcla de concursantes muy diferentes. Yo salí finalista de milagro.

-¿De milagro? ¡Algo de mérito tendrá usted también!

-Bueno, un poco (ríe).

-En los peores momentos, cuando viajaba hasta España en patera, ¿se imaginaba que su vida cambiaría tanto?

-No, que va. Nunca pensé que pudiera cantar en mi vida. ¡Yo cantaba fatal! No imaginaba salir en un programa de televisión, ni que la gente me parase por la calle y me pidiese autógrafos. Cuando en el programa me decían 'vas a ser famosa', yo les respondía que ni hablar. Ha sido un gran cambio.

-¿Quién le convenció para que se presentase a 'Got Talent'?

-Me llamó un redactor del programa que vio que cantaba en el coro de la parroquia San Julián de Somió y me animó a presentarme. Pero nunca antes había cantado delante de la gente.

-¿Cómo era aquella Cynthia que llegó a España y cómo es ahora?

-Antes era más tímida, no sabía hacia dónde iba. Ahora soy más decidida, quiero cumplir objetivos, porque hay que tener objetivos. Soy más abierta y dispuesta para ayudar a la gente.

-¿Duda entre conducir su carrera por la música o hacia la Medicina?

-Hago las dos cosas porque empezar en el mundo de la música con la edad que tengo es un poco difícil. Si no se me abren buenas puertas, acabaré perdiendo el tiempo. Y para no perderlo, mientras tanto, me formo con estudios de Medicina. Si se abren las puertas de la música, estupendo, pero tengo una niña y hay que buscar la manera de sacarla adelante. No me voy a quedar en casa esperando a que me llamen. Hay que buscar, hay que moverse. Además, por la edad, es muy tarde para mí entrar en un Conservatorio. Necesitaría un profesor particular para perfeccionar mi canto, eso me gustaría, la verdad.

«Aquí la gente está sola»

-¿Echa de menos algo de su país natal?

-(Hace una breve pausa). A mis padres, claro; la comida, hay muchos platos tradicionales y aquí no se encuentran los ingredientes; y el ambiente... Porque aquí la gente está muy sola, cada uno en su casa. Pero bueno, cada cultura es como es. Además en mi país ahora hay muchos problemas.

-¿Qué tal le va a su familia en Camerún?

-Mi madre pone el móvil todas las mañanas para poder ver mis vídeos y escucharme cantar. Están todos muy contentos por mí y me dicen que ojalá salga algo bueno de todo esto. Me animan para que no baje los brazos y para que me siga esforzando. Tienen muchas ganas de ver a su nieta. Intentaré ir allí en fin de año para que ella conozca un poco África.