Vecinos de El Llano y zona rural de Gijón: «Han escuchado pero es necesario que inviertan más» El Ayuntamiento continúa con su ronda de presentaciones en los Consejos de Distrito de los presupuestos para 2026

Turno de presentar el proyecto presupuestario para 2026 en los Consejos de Distrito El Llano y Rural. «Se acometerá una modernización del barrio de El Llano con proyectos como la reforma del entorno de La Escuelona (1,053 millones de euros) o la escuela de 0-3 años (1,9 millones de euros), que ya está absolutamente lanzada», afirmó Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras. Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles presentó, en la misma reunión, la recuperación de la zona de juegos infantiles junto a las piscinas de El Llano. «Concretamente va a estar en la parte trasera de ambas edificaciones, en torno al camino que da acceso al parque de Los Pericones desde la plaza del Tres de Abril y además va a ser la primera zona de juegos infantiles cubierta. Su inversión será de 400.000 euros», indicó Pintueles quien también incidió en la importancia de soterrar varias estaciones de contenedores por importe de 156.000 euros. Además se destinará una partida de 40.000 euros para mejorar los equipamientos de juegos biosaludables y otra de 21.500 euros para instalación más papeleras.

«Responden a las demandas»

El edil popular Abel Junquera, que presentó los presupuestos para la zona Rural, destacó «el hormigonado del camino del Monte Areo en su segunda fase y del tramo final del Camino de Villaverde, entre otros. En total 600.000 euros para la reposición de pavimentos. Unas obras que mejoran la seguridad y la accesibilidad y facilitan la vida diaria de los vecinos».

Los vecinos de la zona rural y El Llano se mostraron «satisfechos», pero con matices. «En general, nos han escuchado y responden a las demandas solicitadas pero no deben olvidar que faltan muchas calles y caminos por mejorar», indicaron.