«Escuchar es una herramienta terapéutica de primer orden»

José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud: «Tenemos que hacer la paz con la muerte, con el hecho de que a veces no puedes luchar contra ella, sino cuidar en el proceso de morir»

José Carlos Bermejo (Tordesillas, Valladolid, 1963) es religioso y director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo en Madrid. Su vida está dedicada a los mayores, los dependientes, quienes se encuentran al final de la vida, a ellos, a sus familias y a su dignidad y a la necesidad de ofrecerles a todos una atención médica humanizada. Hoy estará en la Escuela de Comercio, donde a las 19.30 horas ofrecerá la charla 'Cuidado y dignidad', organizada por Fundeso.

-'Cuidado y dignidad' es el título de su conferencia. ¿Es que hemos olvidado la dignidad del enfermo?

-Podemos decir eso y lo contrario. Hacer una afirmación tan tajante sería muy duro. Tenemos un sistema sanitario universalizado, que es el mayor indicador de respeto de la dignidad. Solo tenemos que compararnos con otros países. En el nuestro es un gran avance y una de nuestras preocupaciones debería ser la sostenibilidad del sistema sanitario. Los peligros que tenemos son no reconocer la misma dignidad en toda persona. Es fácil reconocerla en alguien joven y guapo con una patología transitoria. Pero no lo es tanto en quien tiene una enfermedad crónica, degenerativa, mayor, dependiente... Es más fácil que se ofusque la dignidad de las personas en circunstancias donde la naturaleza humana muestra su máxima fragilidad.

-¿En el momento de mayor avance de la ciencia y la medicina es cuando más nos hemos olvidado de la persona?

-Está habiendo muchas iniciativas de humanización en atención sanitaria. El avance tecnológico corre peligro de colonizar todas las esferas de la salud y descuidar las competencias éticas, emocionales, espirituales... y pararnos solo en la pasión por adquirir más competencias científico-ténicas.

-¿Falta formación?

-Un gran desafío está en las facultades de Medicina y Enfermería. Decía un alumno mío de Medicina: 'Nos han enseñado a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos han enseñado a escuchar'. La empatía como acción clave no está siendo objeto de la formación. Y la pasión primera de los alumnos de profesiones sanitarias por ayudar y acompañar los procesos de final de vida disminuye mientras pasan los años de formación, porque se obnubila la mirada y se va hacia las competencias que ofrece la tecnología. La escucha sigue siendo una herramienta terapéutica de primer orden.

-Habla de la empatía terapéutica.

-La palabra empatía se ha difundido mucho y también se ha inflacionado, se utiliza para evocar cualquier cualidad de la relación. Por eso, algunos autores proponemos ponerle el apellido terapéutica para referirnos a la actitud en virtud de la cual un profesional es capaz de ponerse en el lugar del otro para comprender su mundo biológico pero también relacional, cultural...

-¿Hemos dado poca importancia a los cuidados paliativos?

-Estamos haciendo camino, desde la primera unidad en 1983 en Valdecillas hasta hoy, pero cubrimos menos de la mitad de las necesidades paliativas. Necesitamos caminar en cuanto a cobertura de servicios, pero también en cultura paliativa. Los nuevos enfoques en paliativos indican que no hay solo que aumentar los servicios sino también la cultura paliativa, para que paliar sea algo transversal. Que no sea el único reducto, sino una dimensión del ser humano y de la medicina. Calmar el dolor, controlar síntomas se debe saber también en unidades que no son paliativos.

-Las unidades paliativas pediátricas son muy escasas aún.

-Mucho. Nos falta mucha cultura para hacer la paz con la muerte, porque es la única certeza que tenemos. Y haciendo la paz con que a veces no podemos luchar contra ella, sino cuidar el proceso de morir, ahí tenemos este gran desafío de los paliativos, que tienen un altísimo potencial humanizador.