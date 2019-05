Luz verde a crear la escuela de 0-3 en el colegio Cabrales Fachada del antiguo colegio Cabrales. / DAMIÁN ARIENZA Patrimonio aprobó ayer el informe favorable que pone fin a seis años de espera. El Ayuntamiento prevé licitarlo en breve O. ESTEBAN GIJÓN. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:52

Era una de las principales cuestiones que el actual equipo de gobierno iba a dejar sin resolver. Seis años nada menos llevaba esperando el viejo colegio Cabrales en convertirse en una escuela infantil, para acoger a los niños de 0 a 3 años del centro de la ciudad. Y ya tiene vía libre. La comisión permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, reunida ayer, dio el visto bueno definitivo al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Gijón que confía, de esta forma, poner en marcha en los próximos días la licitación.

El colegio Cabrales cerró sus puertas al finalizar el curso 2011-2012. Se había hablado mucho sobre cuál sería su futuro y, finalmente, en mayo de 2013, el Ayuntamiento había logrado un acuerdo con los herederos de Eusebio Miranda para convertir el edificio en una escuela de 0 a 3 (aunque, en realidad, la donación no se hizo efectiva hasta enero de 2018). La necesidad era, y es, más que evidentes, habida cuenta de que la actual red de centros no es capaz de dar respuesta a la demanda de cientos de familias que se quedan sin plaza curso tras curso. Hace solo unos días se publicaron las listas para el próximo año escolar. 408 solicitudes se han quedado en espera, además de otras 73 que deben subsanar errores y que quedarán en la misma lista. Otros 94 nonatos están apuntados. Las aulas existentes no tienen capacidad para todos.

Mientras, en marzo de 2015, el inmueble fue incluido en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la categoría de protección integral, lo que limitaba mucho la intervención arquitectónica. Ahí empezaron unas modificaciones que no han logrado hasta ahora el visto bueno necesario, ya que Patrimonio consideraba que los cambios que introducía el Ayuntamiento no cumplían con las exigencias de protección. Entre otras cosas, se había planteado ganar espacio en el actual patio del centro.

La futura escuela infantil tiene reservados en los presupuestos 600.000 euros, recordaba recientemente la concejala de Educación, Montserrat López, muy cuestionada por la oposición. Entre los elementos de crítica estaba precisamente este proyecto. Si no hay cambios, la escuela tendrá seis unidades y contará con un presupuesto de licitación de 2,3 millones.

La escuela del centro se convertirá en la número 14 de la ciudad, ya que previamente abrirá sus puertas la de Contrueces, que si bien fue planteada después que la del Cabrales, ha tenido mucha más fortuna en la tramitación burocrática y está ya en obras. De hecho, está previsto que abra sus puertas durante el próximo curso, aunque no en septiembre.