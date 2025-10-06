La Escuela de Idiomas arranca hoy el curso en Gijón con 1.587 alumnos y plazas disponibles La matriculación seguirá abierta hasta finales de mes en la conserjería del centro y las clases suman como novedades viajes, clubs de lectura y podcast

Eva Hernández Gijón Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Para la Escuela Oficial de Idiomas la 'vuelta al cole' comienza en octubre. Concretamente, el día seis. Con ya 1.587 matriculados en los distintos idiomas que ofertan: inglés (1.032), francés (252), italiano (160) y alemán (143), aún hay plazas disponibles para todo aquel que quiera adentrarse a conocer una nueva lengua. «Tan solo hay que pasarse por conserjería», explica la directora, Loli Fernández.

Aunque el curso dé comienzo este lunes 6 de octubre, la matriculación se mantendrá abierta hasta finales de este mes .

Alumnos matriculados Inglés (1.032). Francés (252). Italiano (160). Alemán (143).

Precios La matricula ordinaria para nuevos alumnos tiene un precio de 93 euros, en el caso de dos idiomas 150, y de tres, 208 euros. Para el antiguo alumnado es de 67 euros un idioma; 124, dos y 181, tres.

Novedades Habrá un curso en Italia, clubs de lectura, un café filosófico en francés, viaje de estudios a Edimburgo, grupo de teatro con alumnado, canal de podcast con participación del alumnado y cursos de actualización.

La tasa de matrícula para el nuevo alumnado es de 93,67 euros para un idioma, de 150,86 euros para dos lenguas y 208, 05 en el caso de apuntarse a tres. Para el antiguo alumnado los precios disminuyen, siendo de 67,29 un idioma, de 124,48, para dos y de 181,67 al apuntarse a tres.

Además de los propios niveles de idioma, han implementado unos cursos de actualización. «No tienen exámenes. Se dan certificados de asistencia con el 85% de asistencia a las clases». En el caso de italiano, se hará a través del cine como hilo temático.

El italiano gana adeptos

De hecho, este idioma es el que «está subiendo más rápido en matriculaciones», apunta Fernández. «A la gente le gusta mucho», señala. Eso sí, la lengua estrella sigue siendo «el inglés». Aunque el francés ya está «consolidado», el idioma al que más trabajo le cuesta conseguir adeptos es el alemán, algo que la directora achaca a «sus características»,. Sin embargo, Fernández anima al posible futuro alumnado de lalengua de Goethe. «Es un desconocido, pero es muy bonito de aprender y hay profesores en la EOI que son muy buenos para adentrarse en él», destaca. Otras actividades que se realizarán en el año escolar será un curso en Italia, clubs de lectura, café filosófico en francés, viaje de estudios a Edimburgo, grupo de teatro y un canal de podcast con la participación del alumnado.

Por el momento, la EOI no va a añadir más idiomas a su oferta, pero la directora tiene claro –«y el claustro estará de acuerdo»– qué opción añadiría a la lista en un futuro: español como lengua extranjera. «Cada vez estamos examinando a más alumnado extranjero. Creo que se necesita una enseñanza de español asequible en un centro público», indica la doce nte. «Creo que siendo una matrícula de 93 euros es asequible», apostilla Loli Fernández.