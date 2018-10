209 niños de 0 a 3 años en lista de espera Inauguración de la ampliación del patio de La Serena, el año pasado. / PALOMA UCHA Un curso más, las escuelas infantiles no pueden atender toda la demanda. Más de la mitad de los que quedan fuera tienen 2 y 3 años O. ESTEBAN GIJÓN. Martes, 16 octubre 2018, 02:36

Se repite la situación curso tras curso. Y éste no es una excepción. Las 12 escuelas infantiles de Gijón no pueden atender toda la demanda para escolarizar a los bebés y niños de entre 0 y 3 años. Las 471 plazas que ofrecen Atalía, Escolinos, La Serena, Los Pegoyinos, Los Playinos, Los Raitanes, Montevil, Nuevo Gijón, Nuevo Roces, Tremañes, Vega La Camoha y Viesques no son suficientes. Finalmente, tras el inicio del curso, son 209 los niños que se han quedado en lista de espera. Aunque es de esperar que la cifra baje un poco más en los próximos meses, debido a los niños aún no nacidos o recién nacidos que se incorporarán más avanzado el curso. No obstante, seguirán siendo muchos los que se queden sin plaza en los centros públicos.

Así se puso ayer de manifiesto en la Comisión de Educación del Ayuntamiento. Según informó el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, el datalle de las cifras es: 53 niños en espera para el curso de 0 a 1 años; 46 en el de 1 a 2 y 110 en el de 2 a 3. El último curso de las escuelas infantiles es siempre el que más demanda tiene. «A pesar de la caída de la natalidad este servicio sigue siendo altamente demandado por las familias gijonesas, debido a sus necesidades para conciliar y, sin embargo, desde el gobierno local no se han hecho apenas esfuerzos para poder dar una respuesta adecuada a esta demanda», critió Sarasola.

El portavoz de Ciudadanos lamentó que «Foro no haya sido capaz de crear ni una sola plaza nueva de 0 a 3 años en la ciudad», así como los retrasos en las dos nuevas escuelas infantiles previstas, las de Contrueces y la que se ubicará en el antiguo colegio Cabrales.