Esfoyar y mayar, todo es empezar

Eva Hernández Gijón Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Muchos de los presentes no sabían de qué trataba incluso, algunos, los más jóvenes, no habían visto una panoya en su vida. Pero eso no les impidió coger una tras otra y quitarle la vaina. El Grupo Folclórico La Alegría, de Proceyo, recuperó este sábado en el Pueblu d'Asturies, en Gijón, su esfoyaza, una tradicional fiesta asturiana que gira en torno al maíz, que han recuperado tras tres décadas sin realizarse.

Aunque el acto central fue este, en honor a esta tradición en la que se entremezclaba el trabajo con el disfrute, ya que al final se acababa invitando a los vecinos, el grupo quiso ir más allá con juegos, canción asturiana, bailes tradicionales y hasta un monologuista. Los más pequeños pudieron, incluso, aprender a mayar.

La gastronomía también tuvo un papel importante. Hubo castañas, sidra dulce, tortos con picadillo, fixuelos e incluso farrapas, un alimento hecho a base de harina de maíz cocida con agua. El éxito fue tal que acabaron «¡con todo el suministro!», resaltó Toño Migoya, componente del grupo folclórico. Los organizadores, que no iban con grandes expectativas, quedaron sorprendidos. «En algunos momentos, creo que se han podido contabilizar hasta cerca de dos mil personas», aseguró Migoya. Algo que cree que en parte se debe a las oposiciones acaecidas en el recinto Luis Adaro. «Acabas un examen, escuchas folclore y te apetece venir», ilustró.

Dentro de la fiesta, también recuperaron la entrega de la 'Panoya de Oro' a alguien que colabora en pro de la cultura asturiana y que en esta recuperación recayó en Juacu López, el director del Museo del Pueblu d'Asturies. La última entregada, en 1995, fue a Tini Areces, quien fuera doce años alcalde y otros tantos presidente regional.

El grupo celebró la fiesta desde 1978 hasta 1995. En los treinta años posteriores, al no haber un relevo en la entidad, fue decayendo hasta casi desaparecer en 2024. Pero hubo quien se levantó contra ese peligro. «Cerca de 30 antiguos componentes hemos vuelto a bailar y hemos sembrado la semilla en doce chavales de Porceyo», celebró Migoya. Ahora, ante el éxito de la jornada, ya piensan en el año que viene.

Temas

Porceyo