Germán Heredia y Clementina Sigüenza, en el templo. Pardo.

El Espacio Cultural San Esteban del Mar, en Gijón, inicia este lunes su andadura

La alcaldesa, Carmen Moriyón, inaugurará este lunes las siete de la tarde la capilla reconvertida por iniciativa de los rotarios

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

Ya está todo a punto para que este lunes 10 de noviembre, a las siete de la tarde, la capilla de San Esteban del Mar, en Gijón, abra sus puertas. Eso sí, lo hará bajo otro nombre: Espacio Cultural San Esteban del Mar. En este acto de inauguración participará el Club Rotario, entidad impulsora del proyecto, así como el Ayuntamiento (con la alcaldesa, la vicealcaldesa y el edil Gilberto Villoria) y la Compañía de Jesús, los dos otros ejes primordiales en la recuperación del inmueble que data de 1648.

También acudirán personas que han contribuido en el proyecto con donaciones, bien monetarias bien en especie. La idea es que el acto sea un agradecimiento a todos.

Las obras de la capilla se dieron por finalizadas el pasado fin de semana con la colocación de la última pieza: la puerta de entrada. En este caso, también ha sido una donación. Está hecha de madera de castaño y tiene tallado el escudo del marquesado del Natahoyo.

