El PGO priorizará la eliminación de los 'espacios del miedo' en Gijón Dos peatones transitan por el paso subterráneo de La Calzada a Tremañes. / ARNALDO GARCÍA «El informe de género no es un trámite para aprobar el plan, es un propósito básico: que las mujeres se sientan más seguras», afirma el gobierno local OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Martes, 18 diciembre 2018, 04:12

El equipo de Gobierno priorizará en el Plan General de Ordenación (PGO) la búsqueda de soluciones para eliminar de la ciudad los denominados 'espacios del miedo', es decir, aquellas zonas en las que la sensación de temor aumenta cuando se pasa por ellas. «En cuanto se apruebe y salga publicado en el BOE, comenzaremos a trabajar en ese sentido, es una de las principales preocupaciones; el hecho de haber incluido el informe de género en el PGO no ha sido un mero trámite, es un propósito esencial: que las mujeres puedan transitar por la ciudad seguras», explican desde el Gobierno local.

Entre las medidas, aún por concretar en detalle para cada caso en particular, se incluye una mejor iluminación de las calles, eliminar la vegetación y los árboles que puedan interrumpir la visión completa de la calle o plaza por la que se transita. Además, en el informe de perspectiva de género que incluye el plan urbanístico se incorpora la necesidad de desarrollar un mapa de seguridad, «adoptando medidas y disposiciones que permitan un control integral o de un ámbito lo más amplio posible desde cualquier punto externo previo a su acceso o ya dentro de él, previendo incluso plazas para conductoras cerca de los puntos de acceso y control». En caso de no poder ejecutarse, añade, «deberá estudiarse la posibilidad de conducir flujos peatonales por su interior, de forma que permitan cumplir con ese control desde cualquier punto concurrido».

Entre los puntos marcados como 'espacios del miedo' por las gijonesas está el túnel subterráneo que comunica La Calzada con Tremañes, el túnel de paso de la avenida de la Constitución -conocido como el túnel de Peritos-, el pasaje del paseo de Begoña, el de la calle de Menéndez Valdés, la calle Carolina del Castillo -adyacente a la avenida Schulz-, las vías peatonales que cruzan el 'solarón' desde Sanz Crespo y los terrenos del plan de vías, además de las calles con escasos negocios y obstáculos, como andamios o casetas de obra.

«Salgo de trabajar a las 11 de la noche en el centro y voy hasta El Llano y aunque nunca he tenido, por suerte, ningún susto, procuro no pasar por alguna calle en concreto porque me da como mala sensación, sobre todos calles estrechas y de mala iluminación, si puedo las evito», comenta Susana Martín, camarera con turno de tarde que aplaude la iniciativa del nuevo plan urbanístico de dotar de una mayor sensación de seguridad a los peatones. «Gijón es una ciudad bastante segura, pero todo lo que se haga para que los ciudadanos caminen de forma más tranquila por la calle, bienvenido sea», considera.