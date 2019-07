A la espera de la renovación de los laboratorios Miércoles, 31 julio 2019, 02:06

Es una de las principales reivindicaciones de la EPI. Su director se lo ha pedido públicamente al rector en alguna ocasión. Pero la solución por el momento no ha llegado. La Escuela necesita la renovación de sus laboratorios que, en otros tiempos, tuvieron una financiación «no me atrevo a decir que suficiente pero sí continua», anota Juan Carlos Campo. Pero llegó la crisis, los recortes y la eterna excusa de que «los equipamientos duran unos años». Un periodo que «ya estamos estirando». Ha llegado el momento, dice el director, de «planificar cómo renovar y actualizarlos», porque es una cuestión cara, que habrá que afrontar «poco a poco porque no hay liquidez para hacerlo todo de golpe».

Por otro lado, pide también un mayor protagonismo a las metodologías docentes, y no solo a las carreras investigadoras.