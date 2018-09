«No me esperaba tener problemas en mi propia casa» Martes, 18 septiembre 2018, 01:03

Al presentar esta propuesta institucional, el decano de la Facultad de Formación del Profesorado intentaba «evitar problemas que anteriormente habíamos tenido con el Principado, ayuntamientos y otros». «Donde no me esperaba que los hubiera era en mi propia casa, aunque espero que se resuelvan cuanto antes», indicó. «Yo acabo mi mandato a finales de año. Está muy claro que no voy a ver la puesta en marcha de esta titulación, es decir, que si de alguna manera mi persona o mi posición pudiera ser una traba, va a quedar liquidada dentro de poco. Pero la pelota seguirá en el tejado de aquel que tiene la responsabilidad de diseñar el mapa de titulaciones», indicó Juan Carlos San Pedro, quien en las elecciones a rector fue jefe de campaña de José Muñiz, principal rival de Granda.