¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Coche accidentado contra el Museo del Ferrocarril y, en primer plano, trozo del semáforo que se llevó por delante en la avenida de José Manuel Palacio, en Gijón. DAMIÁN ARIENZA

Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón

El espectacular accidente de un turismo se salda con una mujer herida

El Comercio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:18

Un espectacular accidente de un vehículo que se salió del la vía se saldó esta mañana en Gijón con una mujer herida leve, evacuada al Hospital de Cabueñes, un coche con el frontal destrozado, daños en la fachada del Museo del Ferrocarril, contra el que impactó, y afecciones a la red semafórica, pues se llevó un semáforo por delante. El accidente tuvo lugar a las 13.46 horas en la avenida José Manuel Palacio a la altura de dicho museo cuando el turismo, por causas que se investigan, sufrió la salida de la vía. Varias patrullas policiales se desplazaron al lugar para regular el tráfico y habilitar la llegada de la ambulancia que evacuó, con heridas en principio que no revestían gravedad, a una mujer. En la misma zona hubo otro accidente en el que se derribó otro semáforo hace unos años.

