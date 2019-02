Aparicio anima a las bases de Foro «a volver al espíritu de 2011 y salir a ganar» Aparicio, ayer, en la Sala Acapulco, rodeado de parte de la gente que acudió a apoyarle. / JOAQUÍN PAÑEDA Destaca que «hay banquillo en el partido» y admite que espera que tras el 26-M «sea más fácil pactar con las fuerzas de centro-derecha» MARCOS MORO Martes, 5 febrero 2019, 03:01

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio (Avilés, 1963), animó anoche a las bases de Foro «a que vuelvan al espíritu de 2011 para salir a ganar las elecciones con rotundidad». Fue una de las arengas que lanzó durante su presentación oficial como precandidato a las primarias de Foro ante dos centenares de personas en la sala Acapulco del Casino. El edil se subió en el escenario a ritmo de AC/DC y bajo el lema 'fuerza y experiencia'.

Aparicio defendió que para revertir el proceso de «decadencia y marasmo» en que lleva tiempo inmerso Asturias «hay que aportar ilusión». Y parafraseando el famoso discurso de toma de posesión de Kennedy, emplazó a la militancia local de Foro a «no preguntarse qué es lo que Gijón puede hacer por uno, sino preguntarse qué puede hacer uno por su ciudad». «Los problemas de Asturias y Gijón, que sabemos cuáles son, tenemos que arreglarlos entre todos», reivindicó.

Preguntado acerca de lo que puede dar de sí en caso de que las bases le aúpen como cabeza de lista, remarcó que «quiero aportar conciencia de los principios». Pronosticó que en el escenario postelectoral del 26 de mayo «va a haber que pactar y hacerlo en base a principios y valores». «Si yo soy el candidato a la Alcaldía no va a haber líneas rojas más allá del programa y de lo básico de los principios», garantizó. «Hasta ahora en Foro hemos pactado más fácilmente con la izquierda y espero que a partir del 26 de mayo sea más fácil hacerlo con las fuerzas de centro-derecha», afirmó como declaración de intenciones.

La Groenlandia vikinga

Aparicio comparó la situación actual de Asturias y «su falta de atractivo» con «la Groenlandia vikinga que, si no llega a ser por los arqueólogos, nadie hubiera sabido que estuvo ocupada por los escandinavos». También recurrió a una parábola de Oceanía, el cuento de Tupá y el espíritu de la laguna, para lanzar el mensaje de que «hay que arponear al tiburón para ganar el futuro de Gijón y Asturias».

Recordó que su propia hija está residiendo en Londres por falta de oportunidades laborales en su tierra, una circunstancia que comparte con otros muchos afiliados. «Yo me crezco en las distancia cortas. En eso estamos, en no convertirnos en la Groenlandia vikinga y para eso tenemos que hacer de Asturias un lugar atractivo para que la gente quiera venir a aquí». Y sobre la renta social defendió que «no puede ser vitalicia, sino un mecanismo transitorio para insertar a la gente y no dejar a nadie tirado».

El edil presumió de que «en Foro Gijón hay banquillo» y defendió que la presencia de dos precandidaturas demuestra «que las primarias son más serias que en otros partidos» y que «todos somos Foro».

El precandidato que se enfrentará en el congreso del próximo 2 de marzo a Álvaro Muñiz, que cuenta con el respaldo público de la mitad del equipo de gobierno, aseguró que prácticamente tiene ya el número de avales exigido. El plazo se cierra hoy a las 20 horas y se requiere un 5% del censo de afiliados, que equivale a la cantidad de 127 avales convalidados. La proclamación de candidaturas tendrá lugar el sábado 9 de febrero.

Aparicio tiene en su poder el censo que maneja la organización del congreso desde el pasado sábado, si bien el precandidato avanzó que habrá que hacer «expurgo» porque se ha constatado con ejemplos prácticos que no está actualizado al día y no es tan fiable como se presumía.

El único compañero del equipo de gobierno que se dejó ver de forma fugaz en el acto de apoyo a Aparicio fue el edil de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, Manuel Arrieta. El principal valedor del actual concejal dentro de la comisión directiva de Foro Gijón es Juan Carnicero, quien también es miembro del comité ejecutivo de Otea.

Hubo muchos afiliados de base y pocos cargos públicos. También pidieron el voto para el concejal de Seguridad Ciudadana algunos representantes vecinales de Veriña, Vega y El Muselín. Amancio López, presidente de la Asociación de Vecinos San Martín de Veriña, se significó para pedir el voto para Aparicio.

El acto concluyó con un pinchoteo y vino español que contó con la ambientación musical de 'Gijón del alma', himno oficioso de la villa de Jovellanos, que fue interpretado para la ocasión sobre el escenario por Víctor 'el de Cimavilla'.