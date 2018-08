«Esti añu no me moví de la rampa» Loli Alonso, con su silla en la Escalera 2. / PAÑEDA Camino de la playa Fue el alma de La Cabaña y la llamaron la Lola Flores de Gijón. Hoy pasa los veranos en su rincón de la Escalera 2 PABLO A. MARÍN ESTRADA Jueves, 30 agosto 2018, 03:05

«Ven cenao. Aquí no hay salsa ni bacalao». Ese era el aviso con el que advertía a los navegantes de la noche gijonesa sobre lo que allí se iban a encontrar el mítico tablao La Cabaña de Cimavilla. Al frente de él, Julio Rodríguez y Mary Loli Alonso se las arreglaban perfectamente para atender a la clientela y para subirse al escenario ofreciendo un recital con su arte flamenco playu. Loli, a quien llegaron a llamar la Lola Flores de Gijón («porque cantaba y bailaba como ella y con esi jaleo»), felizmente jubilada de la hostelería, pasa los veranos instalada en su rincón de la Escalera 2 de San Lorenzo, rodeada de sus cómplices de tertulia playera y deseando «que el veranín se estire más, por lo menos hasta mediados de septiembre. Y si no ye igual», afirma con su pragmático vitalismo.

«La verdad es que no añoro el negocio. Voy por la calle o entro en cualquier sitio y conozme todo el mundo. Ye como si estuviese detrás del mostrador», asegura, tomando el sol en la rampa que frecuenta «de toda la vida, desde que era pequeña y mi padre estaba de socorrista» y sin perder de vista a su nieto Mario, uno de los seis que le alegran los días a esta mujer, que confiesa haber sentido la vena artística desde muy pronto. «De chiquilla iba a la Punta de Lequerique y al ver pasar los barcos grandes, soñaba con que un día iría a cantar a América», confiesa.

El charco no lo llegó a cruzar pero sí los Pirineos, formando parte del trío Los Morenos, con su marido Julio y su cuñado Paco: «Tuvimos por Francia los tres, yo cantaba y bailaba, ellos tocaben la guitarra y acompañábenme. En París actuamos con Charles Aznavour en una sala de los Campos Eliseos y también en Saint Tropez, en la Costa Azul. Al venir, con les perres que ganamos, pusimos el Saint Tropez, que era una discoteca», relata ahora. Ese local, montado con los ingresos obtenidos por su feliz gira francesa, sería uno más a añadir en la lista de los que regentaron Loli y Julio: «Después de La Cabaña y el Saint Tropez, abrimos La Tasca Inglesa, el Polinesia, Casa Julio, que era un restaurante. Tuvimos también un tablao en Las Palmas más de diez años». Hoy ve la hostelería gijonesa en un buen momento: «Hay locales muy bien montados, gastando dinero y mucho ambiente. Este verano tienen que estar contentos porque hubo bastante gente y marchan diciendo maravillas de aquí», opina.

Sus mejores recuerdos de una vida tras la barra van siempre a su primer negocio, La Cabaña («ya lo tenía mi marido cuando yo lo conocí»), a aquellas noches de cante y baile regadas con Leche de Pantera en las que la Lola Flores playa se venía arriba con todo el arte que llevaba en las venas. «Llamábenme La Lola, pero a mí lo que me gustaba era cantar por Marifé de Triana. Eses coples tan precioses: «Torre de arena / que mi cariño supo labrar...». O 'A tu vera', 'Ojos Verdes', 'Pena, penita, pena', que yo la bordaba». Disfrutando de su habitual jornada matutina en San Lorenzo se reconoce playera de alma, contra viento y marea: «Esti añu con todo lo que dijeron del agua, yo no me moví de la rampla. ¡Home, va!. Adoro Gijón. Y Aquí estoy todo el verano. Después de bañame, el mi culín o el cortín con una amiga, y pa casa. ¿Qué más te puedo contar?».