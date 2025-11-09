El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El gijonés Rafael Rodríguez Valero, con su novela. J. S.

«'La estirpe de los Cotomayor' es un thriller apasionante sobre una naviera gijonesa»

Rafael Rodríguez Valero aúna en su segunda novela realidad y ficción con una trama psicológica «llena de giros inesperados»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

Durante sus más de veinte años surcando los mares y océanos de todo el mundo «siempre llevaba dos maletas, una de ropa y enseres y ... otra llena de libros», confiesa Rafael Rodríguez Valero (Gijón, 1948). Comenzó su carrera como marino de profesión y, posteriormente, se especializó como comisario de avería. Es doctor por la Universidad de La Coruña y ejerció de profesor universitario. Además, ha ocupado diversos cargos técnicos de gestión y dirección en el sector privado. Entre sus roles, fue director general de la Marina Mercante y también presidió la Autoridad Portuaria de Ceuta.

