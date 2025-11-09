«'La estirpe de los Cotomayor' es un thriller apasionante sobre una naviera gijonesa»

Durante sus más de veinte años surcando los mares y océanos de todo el mundo «siempre llevaba dos maletas, una de ropa y enseres y ... otra llena de libros», confiesa Rafael Rodríguez Valero (Gijón, 1948). Comenzó su carrera como marino de profesión y, posteriormente, se especializó como comisario de avería. Es doctor por la Universidad de La Coruña y ejerció de profesor universitario. Además, ha ocupado diversos cargos técnicos de gestión y dirección en el sector privado. Entre sus roles, fue director general de la Marina Mercante y también presidió la Autoridad Portuaria de Ceuta.

–¿Ha navegado por todos los mares del mundo pero también de la vida?

–Cierto. La mar es una forma de vida que tiene que gustarte y a mí me gustó mucho y gracias a ella conocí prácticamente el mundo entero.

–Es una profesión difícil...

–Hay que saber que se están muchos meses fuera de casa. Ahora son menos y todo está mas industrializado, pero en mi época era más duro, sí. Yo embarcaba con una maleta llena de ropa y enseres y otra llena de libros.

–¿Qué hubiera sido de no ser marino?

–Pues precisamente como me gustaba tanto escribir y contar historias la profesión de periodista siempre me ha gustado muchísimo y tengo grandes amigos en ella. Sigo EL COMERCIO en la distancia desde Torremar (Málaga), donde resido actualmente.

–¿Pero vuelve mucho a Gijón?

–Sí. Siempre vengo 3 o 4 veces al año. En verano es cita ineludible.

–¿Y lo ve muy cambiado?

–Muchísimo, pero a mejor. Solo espero poder ver una cosa y es la bandera azul ondeando en la playa de San Lorenzo.

–Como expresidente de una autoridad portuaria, ¿sigue las controversias entre Puerto y Ayuntamiento?

–Precisamente, duré poco en el cargo porque no concibo que ese cargo tenga que ir ligado a un partido político. Gijón tiene muchísimo potencial con El Musel y también con su Puerto Deportivo. Es un referente del norte de España.

–También ha estado ligado a la política.

–Me presenté por Vox en Ceuta y logramos un gran resultado, pero decidí continuar con mi periplo literario.

–No es un escritor novel. Su primera novela 'Archi, el político' tuvo una gran acogida.

–Efectivamente, ya va por la tercera edición. Aunque está desarrollada en un pequeño país africano, tiene muchas similitudes con la situación actual en nuestro país. El boato del presidente de la república tiene adicción al poder y se refleja el apego a los cargos públicos, el clientelismo familiar y el amiguismo.

–En este segundo libro, 'La estirpe de los Cotomayor', nos sumerge en el negocio marítimo contemporáneo.

–'La estirpe de los Cotomayor' no es solo una novela de intriga familiar, es una obra profundamente documentada que pone en escena el universo de los grandes buques, las navieras, las tensiones internas del poder empresarial y las luchas personales que surgen cuando una herencia cambia el equilibrio dentro de una familia.

–¿Se ha inspirado en su vida personal?

–Me he inspirado en hechos reales, además todo está ambientado en Gijón, pero he cambiado nombres y muchas cosas. Aquí la protagonista, Margarita Cotomayor, se ve involucrada en una serie de acontecimientos ajenos a ella que podrían llevarla hasta la cárcel. La obra está llena de tensión y se abordan sentimientos como la envidia o la ira con los que convivimos a diario. Es un thriller apasionante.

–¿Cuándo lo presentará en su ciudad?

–Espero poder hacerlo en unos meses porque está gustando mucho. Esta transición generacional no pone a prueba los lazos familiares, y revela secretos ocultos e intereses. Las críticas son muy positivas y a la gente le engancha desde la primera página.