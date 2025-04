El Estudiantes de Somió, harto del barro: «No se puede aguantar más esta situación, ni moral ni económicamente»

EL COMERCIO Gijón Lunes, 23 de diciembre 2019, 01:00 | Actualizado 07:59h. Comenta Compartir

El Estudiantes de Somió manifestó ayer su hartazgo con la falta de soluciones «para que nuestros futbolistas puedan tener un campo digno donde jugar», tras un nuevo fin de semana en el que varios de sus equipos han tenido que disputar sus partidos sobre un auténtico barrizal. El club lleva tiempo esperando por un acuerdo con el Ayuntamiento para poner césped artificial.

Este es el lamentable estado del Nuevo San Julián donde la directiva ya no puede aguantar más gastos y donde no se dan soluciones rápidas para nuestros futbolistas puedan tener un campo digno donde jugar y un club cincuentenario de Gijón pueda seguir prestando labores sociales. pic.twitter.com/tneXOCNI2k C.F. Estudiantes de Somió (@CFEstudiantes1) December 22, 2019

«Esperamos una solución rápida porque cualquier día algún jugador va a sufrir alguna lesión grave y ya hubo esta temporada, pero no será la única y seguirá habiendo más. No se puede aguantar mas esta situación ni moral ni económicamente», explica el director deportivo del club, Juan José Gómez Cabanillas. Y añade que: «El club necesita un campo de fútbol, el prometido campo de hierba sintética, con unas instalaciones cuanto menos iguales al resto para que se pueda realizar el deporte sin riesgo y temor a lesionarse. Se necesitan medidas ya desde el Ayuntamiento de Gijón y no poner parches y reparos siempre a un club desterrado en varias ocasiones de su campo», apunta Gómez Cabanillas.