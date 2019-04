«Exigimos la puesta en marcha de la depuradora» La reivindicación ocupó buena parte del arenal frente al Náutico, entre las escaleras 3 y 4, y pudo leerse desde el Muro. / PALOMA UCHA El colectivo Fridays For Future Asturies realizó un mural reivindicativo sobre la arena de San Lorenzo | La acción forma parte de una campaña con motivo de las elecciones que culminará el jueves con una huelga estudiantil en toda España JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Domingo, 21 abril 2019, 02:27

«No puede ser que la mayor ciudad de Asturias tenga una depuradora totalmente deficiente, que no funcione y que no limpie las aguas. Exigimos que se ponga en marcha ya», pidió María Fernández, estudiante de la Universidad de Oviedo y una de las portavoces del colectivo Fridays For Future Asturies (Viernes por el Futuro) durante la acción que llevaron a cabo ayer sobre el arenal de San Lorenzo.

¡Depuradora ya!, escribieron a base de rastrillos con letras de unos seis metros de alto una treintena de activistas que se reunieron a la una del mediodía a la altura de la Escalerona. Una reivindicación que todos los paseantes pudieron leer hasta que a las seis de la tarde la cubrió la pleamar.

«En cualquier momento podríamos volver salir en portada internacional con otra multa por parte de la Unión Europea por no cumplir los mínimos legales necesarios. Ya nos multaron con 12 millones de euros», recordó Fernández. Además, aseguró que «cada dos por tres tenemos vertidos de heces y demás porquería en la playa, que es donde se bañan tanto miles de asturianos como turistas». Y pidieron que se depuren adecuadamente las aguas en toda Asturias y en toda España.

Fridays For Future Asturies señaló en su comunicado a las administraciones públicas local, autonómica y estatal de la última década «como responsables de incumplir la ley y poner en riesgo la salud de la población». En concreto, señalaron «al PSOE, PP y Foro Asturias como responsables políticos directos».

El día de ayer lo dedicaron al agua y forma parte de una serie de acciones de protesta que Fridays For Future está llevando a cabo por toda España de cara a las elecciones generales. El lunes 22 será el día del plástico y realizarán movilizaciones a través de las redes sociales. El martes, con motivo del día del fuego, se concentrarán frente a la Junta General para protestar contra los incendios forestales.

Manifestación el jueves

Para culminar, el jueves, han convocado una huelga de estudiantes en todo el país «en contra del cambio climático y para pedir a los poderes políticos y económicos medidas urgentes e inmediatas». En Asturias, están llamados a concentrarse frente a los ayuntamientos a las doce del mediodía y a participar en una manifestación que partirá a las siete de la tarde de la estación del tren de la calle Uría.

El movimiento Fridays For Future, también conocido como Jóvenes por el Clima, lo inició en agosto de 2018 la joven sueca Greta Thunberg. Comenzó a manifestarse todos los días en horario escolar frente al parlamento de su país pidiendo que redujera las emisiones de carbono y blandiendo un cartel que rezaba: «Skolstrejk för klimatet» (huelga escolar por el clima). Tras las elecciones generales, en septiembre, se propuso seguir haciéndolo todos los viernes.