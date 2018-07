Éxito en la iniciativa de la moneda 'santiaguín'

La Asociación de Vecinos Santiago vuelve a presentar, con éxito, la iniciativa 'santiaguín', una moneda pensada para apoyar a los comercios del barrio y activar la economía local. Hasta el 22 de julio, las personas que se acerquen a comprar con 'santiaguines' a los establecimientos participantes podrán disfrutar de promociones y ofertas exclusivas. El cambio de euros a 'santiaguines' se llevará a cabo en los locales de la asociación y en muchos de los comercios. Para recuperar el dinero que no se ha gastado solo habrá que acercarse, la semana del 23 al 30 de julio, a los puntos de cambio y los 'santiaguines' se volverán a convertir en euros. Las personas que prefieran quedarse con sus 'santiaguines' de recuero no deben preocuparse, porque todo el dinero que no se cambie en esas fechas irá dirigido a un proyecto social.