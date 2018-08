La expectación de la penúltima Tres diestros en su mejor momento de madurez estoquearán el encierro de Garcigrande esta tarde en El Bibio ROSA IGLESIAS Martes, 14 agosto 2018, 03:05

El tiempo corre que vuela. Estalla agosto, las furgonetas de las cuadrillas viajan de norte a sur y viceversa. Ya estamos en la penúltima de abono. Tiempo ha pasado también desde abril y ningún aficionado ha olvidado a 'Orgullito', de Garcigrande. El indulto de este toro en Sevilla no supuso un antes y un después en la vida de El Juli, porque solo los torpes permanecen anclados a los triunfos. El madrileño suma años de alternativa mejorando sus facultades y sus argumentos frente a la cara del toro, casi siguiendo la estela de Ponce, de triunfo en triunfo. Antes, cuando los toreros no hacían ascos a ningún encaste, cuando los espadas eran multiencaste sin que se les cayera la castañeta, se decía que tenían todos los toros en la cabeza. El cartel de hoy es el de tres figurones que tienen la tauromaquia y el sentido de la lidia en la cabeza. También la madurez ideal para sacarle partido a casi cualquier astado que cruce la puerta de toriles. Casi. Los tres han firmado faenas históricas. Vuelve Manzanares tras cortar la temporada pasada sus comparecencias por una operación de espalda sin haber rubricado ningún pelotazo esta temporada, pero con su responsabilidad y brillantez de siempre. Talavante, cada día más profundo, cruzó la puerta grande de la calle Alcalá acompañado de una multitud enloquecida tras lidiar a un ejemplar de Cuvillo que lo confirmó como triunfador isidril y viene de abrir la puerta grande en Pontevedra. La ganadería, de encaste Domecq, está en un momento extraordinario. Tenemos todos los mimbres. Que el triunfo no sea esquivo.