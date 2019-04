Los expertos abogan por una mejor gestión del turismo de cruceros Eduardo Antonio del Valle Tuero, coordinador del SITA. / P. UCHA «Si el barco llega el domingo se encuentra con los comercios cerrados», lamenta Eduardo Valle, coordinador del SITA OLGA ESTEBAN GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 04:11

El vínculo de Gijón, y de toda Asturias, con la mar, es innegable. Pese a eso, no siempre vivimos de cara al Cantábrico. Al contrario. «Planificamos el turismo de espaldas al mar, no vemos la posibilidad y los recursos que nos ofrece». Lo dice Eduardo Antonio del Valle Tuero, coordinador del SITA, el Sistema de Información Turística de Asturias, docente e investigador de la Universidad de Oviedo. Y lo dice convencido, con conocimiento de causa, y con ejemplos. Gijón quería recibir cruceros pero El Musel no estaba preparado para ello. Entre otras cosas, «los viajeros tenían que pasar por caminos de zahorra, entre vallas de obras, y si llovía era todo barro». Algunas cosas han mejorado. Pero otras, no. La ciudad recibió ayer la visita del 'Serenissima', primer barco de la temporada, con un centenar de pasajeros. «Tuvieron suerte porque era lunes. Si llegan el domingo se encuentran con los comercios cerrados», destacó Valle.

Es, sin duda, una de las asignaturas pendientes. Y a ella se refirió el coordinador del SITA durante la conferencia que pronunció en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, sobre 'El mar y la navegación en las recreaciones históricas para la configuración de productos turísticos', actividad que se enmarca en el proyecto 'Elcano. Viejas hazañas para nuevos retos', que la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha con motivo del V Centenario del Primer viaje alrededor del mundo, protagonizado por Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

El Servicio de Información Turística de Asturias realizó en 2012 un estudio sobre la cuestión de los cruceros y la Autopista del Mar. En los primeros se avanzó algo. En la segunda es evidente que se retrocedió. «No se trata solo de tener un puerto», insiste Del Valle, sino de «la planificación, la gestión y la elaboración de productos turísticos». Porque los recursos los tenemos, pero hay que comercializarlos.

Sea como fuere, lo cierto es que este año Gijón recibirá 17 cruceros, los mismos que la temporada pasada, pero con menos viajeros. En 2018 llegaron a la ciudad 31.182 cruceristas, mientras la estimación para este año es de 18.774, un 39% menos, porque llegarán menos buques de gran tamaño. Respecto a las visitas que realizan al llegar a puerto (ayer mismo los autobuses con los pasajeros no pararon en Gijón), eso depende de la propia planificación de la naviera y lo que ofrezca a sus clientes.

Oficios tradicionales

Pero los recursos que la mar nos ofrece, y que tenemos, van mucho más allá de eso. «Nos hemos centrado en cuestiones básicas como algunos deportes náuticos». Pero hemos olvidado los puertos pesqueros, los oficios tradicionales ligados al sector, como la carpintería de ribera («solo queda uno en Castropol»), la elaboración de redes, los museos... «El del Calamar Gigante de Luarca, por ejemplo, es una lástima que eso se pierda porque no lo hay en ningún otro lugar del mundo». Aunque, cuidado, no se trata de «tener museos por tener». Como no se trata de «poner una placa en un edificio y pretender que la gente pague la entrada». Sino de «ponerlo en valor, de ofrecer un producto, un beneficio al cliente». Del Valle mencionó recursos como el Acuario de Gijón y el Ocenográfico, entre otros.

Todo ello, sin olvidar las recreaciones históricas. El mayor ejemplo, Tazones y su Desembarco de Carlos V, lo que empezó como el empeño de un vecino y ha acabado siendo un importante recurso turístico y cultural, que engloba otras muchas actividades, y que ya forma parte de los Itinerarios Culturales Europeos. La llegada de naves históricas a los puertos asturianos y la posibilidad de visitarlas es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Aunque Del Valle advirtió: también eso hay que gestionar bien. Colas, aparcamientos, información que se ofrece a los visitantes, material que se puede ver... «Tenemos muchos recursos que se pueden poner en valor, pero nos hemos acomodado a productos básicos».

El pasado mes de septiembre, por ejemplo, 5.000 personas visitaron en el puerto de El Musel las réplicas del galeón 'Andalucía', la nao 'Victoria' y el buque escuela 'Atyla', que por primera vez coincidían en un mismo puerto.