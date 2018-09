Los expertos critican que «en España no se forme a profesores en matemáticas»

«Necesitamos cantera». Lo dijo así de claro la presidenta de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, Maite González, que ayer inauguró el encuentro anual de este colectivo en la Laboral. Una de las razones para esa falta de expertos es que, «al acabar la carrera, los matemáticos encuentran muy buenas salidas en la empresa. Hay muy pocos que se dediquen a la didáctica de la matemática e, incluso, que sean profesores». De hecho, añadió, existe un informe de la Real Sociedad Matemática Española que indica que «el 80% de los matemáticos no se dedica a la docencia. La mayor parte de los profesores de Secundaria son ingenieros, arquitectos, físicos... Necesitamos reconducir las cosas».

Y el primer paso, sostiene, es «que los políticos les escuchen». Cuando iba a implantarse el plan Bolonia, el libro blanco que establecía la organización del grado fijaba tres itinerarios: matemática pura, matemática aplica (a las empresas) y educación. «Pero luego el libro blanco no se puso en marcha y en España se enseña matemáticas, pero no se forma a profesores de matemáticas. No ocurre lo mismo en Europa, en EE UU, en Iberoamérica...». Otra reclamación es que «se nos tenga en cuenta en los planes de estudio de Primaria y Secundaria y en la aplicación de las metodologías».