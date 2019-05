El 'Explorer of the Seas', con 3.284 pasajeros, visita mañana la ciudad

El Musel acogerá mañana, a partir de las once horas, la escala del buque 'Explorer of the Seas', que quedará atracado en la séptima alineación de los Muelles de la Osa. El buque, perteneciente a la compañía norteamericana Royal Caribbean, procede de Gibraltar y tiene como destino final Southampton. La embarcación cuenta con 311 metros de eslora y 8,3 de calado. Esta no será su única escala en Gijón en 2019, ya que se espera otra para el 8 de octubre.

Llegará a El Musel con 3.284 pasajeros de muy diversas nacionalidades, entre ellas australianos, canadienses, británicos, neozelandeses y norteamericanos. El crucero zarpó de Barcelona el 7 de mayo e incluye en su itinerario los puertos de Valencia, Cartagena, Gibraltar, Gijón y Southampton.

Los pasajeros tienen programadas excursiones a distintos puntos de la región incluyendo Oviedo, Gijón y Avilés, así como degustaciones en llagares de sidra, visita a Lastres, al Museo Jurásico, Covadonga y excursiones en bicicleta por Gijón.